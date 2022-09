Ubisoft+ Gratismonat: So holt ihr euch das Geschenk zum dritten Geburtstag des Abos

Ubisoft feiert den dritten Geburtstag seines Spieleabos Ubisoft+ mit einem besonderen Geschenk. Für begrenzte Zeit bietet der Entwickler und Publisher einen kostenlosen Probemonat an. Bis zu 29 Tage könnt ihr den Dienst nutzen, ohne einen einzigen Cent zu bezahlen.

Monat der offenen Tür bei Ubisoft

Ganze drei Jahre ist es nun her, dass Ubisoft sein Abo-Programm gestartet hat. Damals lief es noch unter dem Namen Uplay+. Heute bietet Ubisoft+ für 14,99 Euro im Monat unbegrenzten Zugang zu über 100 Spielen des Publishers, einschließlich aller Erweiterungen und Saisonpässe der jeweiligen Titel, sowie ein stetig wechselndes kleines Indie-Angebot.

Mit dabei sind Franchises wie Anno, Assassin's Creed, Far Cry, Heroes of Might and Magic, Brothers in Arms, Prince of Persia, Rayman, Rainbow Six, Watch Dogs, Southpark und noch viele mehr.

Ihr könnt die Spiele nicht nur auf den PC herunterladen, sondern auch über die Cloud streamen, wenn ihr euch für den drei Euro teureren Multi Access entscheidet. Außerdem bietet Ubisoft+ jeden Monat besondere In-Game-Belohnungen. Spiele, die Ubisoft aufgrund ihres Alters stillgelegt hat, sind aktuell nicht über den Dienst abrufbar.

Bis zum 10. Oktober könnt ihr den kostenlosen Zugang in Anspruch nehmen. Danach ist das Probeabo für wahlweise PC Access oder Multi-Access nicht mehr verfügbar.

Damit es keine Missverständnisse gibt: Holt ihr euch den Gratis-Zugang, ist dieser immer nur bis zum 10. Oktober gültig. Gestern startete die Aktion mit vollen 30 Tagen, heute sind es nur noch 29 Tage und so weiter. Denkt daran, dass ihr den Dienst gegen Ende eurer Probezeit wieder kündigt, wenn ihr kein Geld zahlen möchtet.

Hier kommt ihr auf die Website des Angebots.