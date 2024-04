Valheim-Publisher enthüllt düsteres Deckbuilding-Roguelike

Entwickler Box Dragon und Valheim-Publisher Cofee Stain haben ein Roguelike mit Deckbuilding-Mechanik angekündigt. Besonders seit Balatro haben Kartenspiele wieder ein paar Sekunden im Scheinwerferlicht erhalten.

Neues für Deckbuilder-Fans

Für As We Descend, wie der Roguelike-Deckbuilder heißt, haben sich zwei ehemalige Entwickler von Stunlock Studios zusammengetan, die an V-Rising gearbeitet haben. Kevin Chang und Karl Bergström gründeten Box Dragon vor zwei Jahren. Als Art Director arbeitet Aleks Nikonov an As We Descend, der zuvor als Konzeptkünstler bei Riot Games tätig war.

Aber wie genau wird As we Descend aussehen? Der Deckbuilder im Roguelike-Format bietet rundenbasierte Kartenkämpfe in einer dystopischen "feudalen Stadtlandschaft."

"Rekrutiere, verbessere und setze deine Truppen in taktischen Schlachten gegen korrupte Kreaturen ein. Triff in der letzten Stadt der Menschheit schwere Entscheidungen, um deine Chancen zu erhöhen. Wirst du den Kreislauf des endlosen Abstiegs durchbrechen?", heißt es auf Steam.

Wie bei jedem guten Roguelike, werdet ihr nach jedem Scheitern "weitere Geheimnisse aufdecken und die nächste Reise mit mehr Wissen und Werkzeugen antreten, um noch tiefer einzutauchen."

Das Debüt-Spiel von Box Dragon geht vor dem Release in eine geschlossene Beta. Für diese könnt ihr euch auf der offiziellen Website anmelden.