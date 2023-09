Vampire The Masquerade Bloodlines 2: The Chinese Room übernimmt die Entwicklung.

Das neue Entwicklerstudio von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 wurde bekannt gegeben.

Auf der PAX West bestätigte Paradox Interactive, dass sich The Chinese Room (Dear Esther, Everybody’s Gone to the Rapture) um die Fertigstellung kümmern soll.

Bestens vorbereitet

"Mit diesem Weltklasse-Hintergrund ist das Studio bestens gerüstet, um eine Vampir-Geschichte zu erzählen, die im modernen Seattle spielt und für ein 'World of Darkness'-Action-RPG neu interpretiert wurde", heißt es.

"Bloodlines 2 ist unser bisher ambitioniertestes Projekt", sagt Studio Director Ed Daly. "Die Fans der Serie haben dieses Spiel schon sehnsüchtig erwartet, und wir sind der Herausforderung gewachsen. Wir bringen mehr als 15 Jahre an preisgekrönter Erfahrung in das Projekt ein und erschaffen ein Spiel, welches das Erbe des Vorgängers ehrt und gleichzeitig das Gameplay in die moderne Ära bringt."

"Wir waren sofort beeindruckt, als wir den Vorschlag von The Chinese Room für Bloodlines 2 sahen", ergänzt Sean Greaney, Vice President of World of Darkness bei Paradox Interactive.

"Sie haben eine echte Leidenschaft für das Ausgangsmaterial, was sie zu idealen Partnern für die Entwicklung einer Geschichte im Vampire-The-Masquerade-Setting macht, die die Spieler anspricht. Wir sind fest entschlossen, Bloodlines 2 zu einem Erfolg zu machen. Ein Studio zu engagieren, das unsere Vision teilt, war entscheidend, um diese Ziele zu erreichen. Die Fans des Franchise können sicher sein, dass Bloodlines 2 in guten Händen ist, und wir werden im Januar mehr darüber berichten."

Gameplay zum Spiel soll im Januar 2024 gezeigt werden, die Veröffentlichung ist für Herbst 2024 geplant.

Ursprünglich wurde Bloodlines 2 von Hardsuit Labs entwickelt und sollte bereits 2020 erscheinen. Nachdem 2020 der Creative Director und Lead Narrative Designer gefeuert wurden, verschob man den Titel auf 2021. In besagtem Jahr wurde dann Hardsuit Labs das Projekt entzogen.

