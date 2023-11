Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 stellt Hauptfigur Phyre vor

Für Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 stellen Paradox Interactive und The Chinese Room in einem neuen Trailer den Elder-Vampir Phyre. Spielerinnen und Spieler wählen einen von vier Clans für Phyre aus und beginnen so Seattle zu erkunden. Phyre beeinflusst die Machtstrukturen der Großstadt mit vollständig vertonten Gesprächen. Ihr könnt euren Protagonisten individuell gestalten, in Form von Geschlecht, Kleidung, Verhalten und das Blut, von dem Phyre ernähren wird. Im Gegenzug wirkt sich das alles darauf aus, wie Seattle auf den Vampir reagiert. Weitere Clans sollen in den kommenden Wochen vorgestellt werden.