Steam: Welche Spiele unterstützen den DualSense? Valve zeigt es euch

Valve hat ein Steam-Update veröffentlicht, mit dem ihr noch einfacher herausfinden könnt, ob ein Spiel auf der Plattform einen bestimmten Controller unterstützt.

Spannende Zahlen zur Controller-Nutzung

Bisher waren es vor allem Xbox-Controller, bei denen ihr besonders schnell herausfinden konntet, ob euer Steam-Spiel diese unterstützt. Diese Funktion wurde nun erweitert. Ab sofort ist es genauso kinderleicht, nach Spielen zu suchen, die den DualSense- oder DualShock-Controller unterstützen.

So ist es möglich, Spiele nach bestimmten Controller-Typen zu filtern. Standardmäßig wird der Controller angezeigt, mit dem ihr zuletzt gezockt habt.

"Diese Verbesserungen bieten bessere Optionen zum Sortieren und Filtern von Bereichen des Steam Stores, klare Kompatibilitätsinformationen auf den einzelnen Store-Seiten und die Möglichkeit, herauszufinden, ob Spiele in der eigenen Bibliothek mit dem Controller in der Hand gut funktionieren", schreibt Valve in den Patch-Notizen.

Laut Valve wurden in den letzten 12 Monaten über drei Milliarden Spielsitzungen mit dem Controller durchgeführt. Die meisten Spieler, etwa 60 Prozent, nutzten dabei einen Xbox-Controller, 27 Prozent nutzten einen PlayStation-Controller und die restlichen Prozente verteilten sich auf Steam Deck, Switch Pro und andere Controller-Modelle.

Dabei hat die Controller-Nutzung sogar zugenommen. Im selben Zeitraum bis November 2019 gab es lediglich 990 Millionen Controller-Sitzungen. Dennoch sind Maus und Tastatur deutlich weiter auf Steam verbreitet. Nur 12 Prozent nutzen regelmäßig einen Controller, der Rest zückt Maus und Tastatur. Natürlich ist das aber auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich.