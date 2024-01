Welche Spiele wurden 2023 auf der PS5 am häufigsten heruntergeladen? Hogwarts Legacy krönt seinen Erfolg.

Sony hat die am häufigsten heruntergeladenen Spiele auf der PlayStation 5 im Jahr 2023 bekannt gegeben.

In Nordamerika krönt dabei Warners Hogwarts Legacy seinen Erfolg mit dem Spitzenplatz.

Unterschiede zwischen Europa und den USA

Für den Platz an der Sonne hat es in Europa nicht ganz gereicht, hier muss sich Hogwarts Legacy mit dem zweiten Platz begnügen und EA Sports FC 24 geschlagen geben.

Interessant ist, dass das viel gelobte Alan Wake 2, das ausschließlich digital veröffentlicht wurde, weder in Nordamerika noch in Europa in den Top 20 gelandet ist.

Hier die beiden Toplisten:

PlayStation Store: Am häufigsten heruntergeladene Spiele 2023

Europa

EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare 3 Grand Theft Auto 5 Marvel's Spider-Man 2 FIFA 23 Baldur's Gate 3 Diablo 4 Star Wars Jedi: Survivor Assassin's Creed Mirage Call of Duty: Modern Warfare 2 Cyberpunk 2077 F1 23 Resident Evil 4 Final Fantasy 16 NBA 2K24 NBA 2K23 Dead Island 2 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Need for Speed Unbound

Nordamerika