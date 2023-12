Wireless-Headset mit Dolby Atmos für unter 140 Euro? Schnappt euch das Schnäppchen!

Seinen guten Ruf hat das Corsair HS80 Max Wireless nicht von irgendwoher. Bluetooth, kabellose Verbindung und dann auch noch Dolby Atmos. Das alles vereint das Corsair-Headset unter seinen geschlossenen Ohrmuscheln. Woher die Schritte kommen, wisst ihr mit diesen Kopfhörern immer ganz genau. Dank "Hi-Fi-Klang mit 24 Bit/96 kHz" klingen eure Spiele dabei auch noch klasse.

Statt eines festen Bügels gibt es ein Band, dass angenehm auf dem Schädel liegt und auch auf Dauer nicht drückt. Über iCUE könnt ihr die kleinen Corsair-Zeichen an den Seiten der Ohrmuscheln nach Belieben konfigurieren. Mit nur 1,5 Stunden Ladezeit erhaltet ihr Saft für etwa 24 Stunden und könnt die Kopfhörer am PC, an der PS4, PS5 oder der Switch nutzen.

Bei Amazon erhaltet ihr das Corsair HS80 Max Wireless für nur 139 Euro statt 189,99 Euro. Das sind fast 30 Prozent, die ihr euch hier sparen könnt.