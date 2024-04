World of Warcraft: Dragonflight startet heute in die vierte Saison

Die Überschrift sagt eigentlich alles, doch ich nutze den Moment einmal, um eine kleine Zusammenfassung zur vierten Saison von World of Warcraft Dragonflight zu geben.

Das erwartet euch in Saison 4 von Dragonflight

Nachdem die Champions von Azeroth sich den vielen Bedrohungen der Dracheninseln stellen mussten, bringt euch Saison vier erneut in die Dungeons und Schlachtzüge der Erweiterung. Es warten ein interessanter Twist für die Bosskämpfe sowie neue Belohnungen auf euch.

So gibt es in allen Schlachtzügen von Dragonflight neue Belohnungen und Affixe. Es lohnt sich also in die Gewölbe der Inkarnationen, Aberrus, Schmelztiegel der Schatten, und Amirdrassil oder in die Hoffnung des Traums hinabzusteigen.

In den Dungeons gibt es ein überarbeitetes Schwierigkeitsgrad- und Belohnungsfortschrittsystem für Mythisch+ während PvP-Spieler in Saison 4 einen neuen Titel sowie neue Ausrüstung verdienen können.

Weitere Informationen gibt es auf Blizzards offizieller Website zu World of Warcraft.