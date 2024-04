World of Warcraft: Spinnenhasser erhalten nach 20 Jahren endlich Arachnophobie-Modus

Mit World of Warcraft The War Within erhält das Spiel endlich einen Modus für Arachnophobiker. In der Erweiterung ist die spinnenartige Nerubianer-Rasse häufig vertreten, was Blizzard wohl zu dem Modus veranlasst hat.

Wieso Spinnen zu Krabben werden

Nach 20 Jahren hat Blizzard endlich einen Arachnophobie-Modus eingeführt. Doch nicht nur die Achtbeiner aus der aktuellen Erweiterung werden dabei in Krabben und andere Wesen verwandelt. "Wir haben es rückwirkend gemacht", so die stellvertretende Designdirektorin Maria Hamilton während eines Roundtable-Interviews gegenüber unseren englischen Kollegen von Eurogamer.

Spieler können den Modus nach Belieben ein- und ausschalten und die Spinnen in andere, ebenso wenig nette, Wesen verwandeln. So können euch statt Spinnen etwa Krabben begegnen, die sich im Kampf ziemlich ähnlich anfühlen sollen und sogar die gleichen Hitboxen besitzen.

Man könnte sich jetzt fragen, wieso Blizzard einen solchen Modus erst nach 20 Jahren einführt. "Ich glaube, wir wussten ehrlich gesagt nicht, dass es für die Leute eine so große Sache ist", so Hamilton. "Ich weiß nicht, ob uns klar war, wie schlimm es für Menschen sein würde, für die Spinnen gruselig sind."

In den internen Gesprächen sei überhaupt erst aufgefallen, dass viele Mitarbeiter nicht gerade begeistert von der Idee waren, Nerubier einzusetzen, da sie einfach keine Spinnen mochten.

"Für ziemlich viele Leute ist das eine große Sache – und wir begannen zu schauen, was andere Spiele ebenfalls getan haben, um dieses Problem zu lösen", sagte Hamilton. Lethal Company, Hogwarts Legacy, Grounded, Star Wars Jedi: Survivor - sie alle haben bereits einen Arachnophobie-Modus.

So kam das Team zu dem Schluss, dass auch sie einen solchen Modus einbauen sollten.