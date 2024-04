World of Warcraft: Beta-Registrierung für The War Within startet jetzt!

Ab sofort könnt ihr euch für die Teilnahme an den Betatests zu World of Warcraft: The War Within registrieren.

World of Warcraft startet mit The War Within neue Saga

Noch in diesem Jahr wird The War Within erscheinen und bildet den Startschuss für die neue Worldsoul-Saga. Die Erweiterung soll eine "epische Geschichte" erzählen, "die die ersten 20 Jahre von World of Warcraft feiert und neue Grundlagen für Azeroths Zukunft legt".

Insgesamt soll die Saga drei Erweiterungen umfassen. Diese werden The War Within, Midnight und The Last Titan heißen.

Blizzard schreibt auf der offiziellen Registrierungsseite: "Erkundet die Tiefen von World of Warcraft: The War Within vorab. Ihr reist durch bislang unentdeckte unterirdische Welten mit zahlreichen Wundern, verdient euch das Vertrauen des neuen verbündeten Volkes der Irdenen und nehmt es mit einem uralten Übel auf, das in der Dunkelheit lauert."

"Wir wählen aus den angemeldeten Spielern Tester aus und verschicken während der Testphase regelmäßig Einladungen. Wurdet ihr ausgewählt, an dem Betatest teilzunehmen, wird eurer Battle.net-Account für den Zugriff freigeschaltet.", heißt es. Sicher ist die Teilnahme also nicht allein durch die Registrierung. Viel Glück, wir drücken die Daumen, dass ihr ausgewählt werdet!