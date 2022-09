Yakuza 8 heißt Like A Dragon 8 und bringt Kiryu und Ichiban zurück

Während des Ryu Ga Gotoku Studio Summits hat Executive Producer Masayoshi Yokoyama Yakuza 8 angekündigt. Das Spiel trägt den offiziellen Namen Like A Dragon 8 und kommt somit ganz ohne ein vorangestelltes Yakuza aus.

Alt und neu in Like A Dragon 8 vereint

Das Sequel zu Yakuza: Like A Dragon erscheint 2024 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X sowie S, Xbox One und PC. Viel ist zum Spiel noch nicht bekannt, wir fassen trotzdem mal zusammen, was sich zu Like A Dragon 8 sagen lässt.

Wie ihr im Trailer sehen könnt, besetzen Ichiban, der Protagonist aus Yakuza: Like A Dragon, und Kiryu, der bereits seit den Anfängen des Franchise dabei ist, die Hauptrollen. Ja, es gibt diesmal zwei Protagonisten. Außerdem sollen Koichi Adachi und Yu Nanba, Ichibans Begleiter, einen Auftritt haben.

Like A Dragon 8 soll wie sein Vorgänger auf rundenbasierte Kämpfe setzen und wird als "überdimensionaler" Rollenspiel-Nachfolger von Yakuza: Like A Dragon eingeordnet.

"Der Umfang des Spiels ist wirklich groß, es wird das bisher größte Spiel sein", sagte Yokoyama in einer Fragerunde nach der Enthüllung. "Im Spiel geht es um Kiryu, der seine ganze Vergangenheit auf dem Buckel hat, und Ichiban, der die ganze Zukunft vor sich hat. Wir hatten das Gefühl, dass wir Kiryu für dieses Thema zurückbringen mussten."