Die neue GeForce RTX 4070 Ti Super ist da, neuer Treiber bringt DLSS zu Enshrouded, Tekken 8 und Suicide Squad.

Die neue GeForce RTX 4070 Ti Super von Nvidia ist ab sofort erhältlich, passend dazu hat das Unternehmen einen neuen Game-Ready-Treiber veröffentlicht.

Vergangene Woche hatte Nvidia bereits die GeForce-RTX-4070-Super-GPUs veröffentlicht.

Was bringen die neuen Treiber?

Anbieter von Grafikkarten mit der neuen GeForce RTX 4070 Ti Super sind unter anderem ASUS, Gigabyte, MSI, PNY und Zotac.

Preise für die RTX 4070 Ti Super beginnen bei 659 Euro, sie ist laut Nvidia rund 1,6 Mal schneller als die RTX 3070 Ti und 2,5 Mal schneller, wenn ihr DLSS 3 verwendet.

Dabei hat sie mehr Kerne (8.448 Recheneinheiten), mehr Speicher (16 GB) und nutzt einen 256-Bit-Speicherbus. Nvidia bezeichnet sie als perfekte Grafikkarte, "um hochauflösende 1440p-Panels voll auszunutzen und kann sogar in 4K spielen".

Der neue Game-Ready-Treiber versorgt unterdessen die Spiele Enshrouded, Like A Dragon: Infinite Wealth, Tekken 8 und Suicide Squad: Kill the Justice League mit einem DLSS-Upgrade.

In Enshrouded und Tekken 8 sind DLSS 2 verfügbar, in Like a Dragon: Infinite Wealth habt ihr DLSS 3 und in Suicide Squad Raytracing, DLSS Super Resolution sowie DLAA.

Außerdem unterstützt Diablo 4 jetzt DLSS 3 und Nvidia Reflex, im März soll noch Raytracing hinzukommen.