2 Zelda-Klassiker vom GBC könnt ihr jetzt auf der Nintendo Switch spielen.

Nintendo hat ein neues Update für Nintendo Switch Online veröffentlicht und bringt damit zwei klassische Game-Boy-Color-Titel auf seine aktuelle Konsole: The Legend of Zelda: Oracle of Ages und The Legend of Zelda: Oracle of Seasons.

Ursprünglich im Jahr 2001 veröffentlicht, könnt ihr diese beliebten Handheld-Spiele nun auch auf eurer Switch erleben.

Miteinander verbunden

Das Besondere an diesen Titeln ist, dass Spielerinnen und Spieler wählen können, ob sie sie einzeln und in beliebiger Reihenfolge spielen möchten.

Allerdings ermutigt Nintendo euch dazu, das Passwortsystem zu nutzen und beide Spiele parallel zu spielen, um ein noch intensiveres Erlebnis zu haben.

Durch die Verknüpfung der beiden Spiele über das Passwortsystem werden verschiedene Vorteile freigeschaltet. Bestimmte Charaktere und Feinde ändern sich zwischen den beiden Abenteuern, Spieler können Gegenstände verbessern oder transportieren und die wahre böse Macht, die im Verborgenen lauert, aufdecken.

