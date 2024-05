25 Jahre Star Wars Episode 1: Dieses Video sorgt dafür, dass du dich alt fühlst

25 Jahre ist es jetzt her, seit Star Wars Episode 1: Die dunkle Bedrohung am 19. Mai 1999 in die Kinos kam.

Es war der erste neue Star-Wars-Film seit der ursprünglichen Trilogie und dementsprechend gab es viel Hype darum. Ob der gerechtfertigt war, darüber lässt sich im Nachhinein sicherlich streiten.

Eine kleine Zeitreise

Jedenfalls wird das 25-jährige Jubiläum in diesem Jahr entsprechend zelebriert, unter anderem läuft der Film wieder in einigen ausgewählten Kinos.

Außerdem hat man nun einen Remastered Trailer zum Film veröffentlicht, der euch mit auf eine kleine Zeitreise nimmt. Ich weiß nicht mehr, wie häufig ich mir diesen Trailer damals angesehen habe, aber es waren einige Male:

Damals wurde Episode 1 zum bis dato erfolgreichsten Star-Wars-Film, heute liegt der erste Teil der Prequel-Trilogie laut Box Office Mojo auf Rang 5 der Star-Wars-Filme.

Mit deutlichem Abstand hat Episode 7 den größten Umsatz erzielt, gefolgt von Episode 8, Rogue One und Episode 9.

Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Star Wars Episode 1 zurückdenkt?