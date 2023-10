3 neue PS Plus Spiele ab heute erhältlich: Lohnt sich der Download?

Der Oktober 2023 bringt drei neue Spiele für PlayStation Plus, die ihr auch mit einem Abo von PS Plus Essential herunterladen könnt.

Was gibt es diesen Monat? Ihr bekommt The Callisto Protocol, den Landwirtschafts-Simulator 22 und Weird West, die ihr euch auf die Festplatte eurer PlayStation 5 oder PlayStation 4 herunterladen könnt.

Ab dem heutigen 3. Oktober 2023 könnt ihr euch diesen neuen Essential-Spiele herunterladen. Lohnt sich der Download? Schauen wir uns das doch mal im Einzelnen an.

The Callisto Protocol (PS5/PS4)

Der Schöpfer von Dead Space wagte sich mit The Callisto Protocol an neuen Sci-Fi-Survival-Horror im Stil von Dead Space, der aber nicht Dead Space heißt. Das Ergebnis fiel relativ erwartungsgemäß aus und erinnert sehr an das Vorbild.

The Callisto Protocol im Test.

Auf Metacritic hat die PS5-Version von The Callisto Protocol eine Wertung von 69 Punkten, der überwiegende Teil der Reviews fällt aber positiv aus.

"Action-Horror, der eindeutig von Dead Space, aber auch von den Alien und den Riddick-Filmen/Spielen inspiriert ist", schreibt etwa The Games Machine. "The Callisto Protocol hat in den letzten Monaten viel versprochen und nach Abschluss des Spiels können wir sagen, dass es fast alle seine Versprechen gehalten hat. Macht euch auf ein spannendes Erlebnis gefasst, von dem ihr euch nur schwer losreißen könnt."

"Für diejenigen, die das nächste Dead Space erwartet haben, muss ich leider sagen, dass The Callisto Protocol nicht ganz so gut ist", meint hingegen Twinfinite. "Stattdessen haben die Striking Distance Studios einen Horror-Action-Titel geschaffen, der größtenteils nach Schema F abläuft und mit seiner tollen Präsentation etwas wirklich Besonderes hätte werden können. Leider ist die Reise über den namensgebenden toten Mond zwar sporadisch lustig und unterhaltsam, aber es gelingt ihr nicht, das Genre in irgendeiner Weise authentisch voranzutreiben. Aber trotz alledem... wenigstens kann man auf Sachen herumtrampeln, nicht wahr? Puh!"

Landwirtschafts-Simulator 22 (PS5/PS4)

Im Landwirtschafts-Simulator 22 tut ihr genau das, was der Name verspricht. Ihr kümmert euch um die Landwirtschaft! Baut Pflanzen an, sammelt sie später ein und beschäftigt euch mit vielen anderen Dingen, die noch damit zu tun haben.

Bei Metacritic hat der Landwirtschafts-Simulator 22 in der PS5-Version eine Wertung von 75 Punkten, der Großteil der Reviews ist auch hier positiv.

"Der Landwirtschafts-Simulator 22 ist mit Sicherheit der beste Teil in der langlaufenden Serie, auch wenn er kein perfektes PS5-Debüt hinlegt", findet PlayStation Universe. "Aber er erweitert die bereits soliden strategischen und Mikro-Management-Grundlagen der Serie um eine Reihe von neuen Ergänzungen und Funktionen, die ihn zur ersten Wahl für Serienveteranen machen. Obwohl Neulinge wahrscheinlich mit dem Tutorial und der Lernkurve zu kämpfen haben werden, wird der Landwirtschafts-Simulator 22 bald zu einem fesselnden Zeitvertreib, der nicht nur das Gehirn gebührend fordert, sondern auch dazu beiträgt, einen kleinen Einblick in die schiere Menge harter Arbeit zu geben, die in einem der anspruchsvollsten Berufe der Welt steckt."

Softpedia meint dazu: "Letztendlich ist es also schwer, den Landwirtschafts-Simulator 22 als perfektes Spiel zu bezeichnen. Er könnte es sein, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Mods dieses großartige Spiel noch einmal in einer Weise verbessern werden, die Giants Software genau studieren und im Hinterkopf behalten sollte, bevor die nächste Version auf den Markt kommt. Ja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Modder den nötigen Feinschliff liefern, aber das ist natürlich nicht der richtige Weg für ein so beliebtes Franchise."

Weird West (PS5/PS4)

In Weird West ist der Name Programm. In dem Action-RPG nehmt ihr es in einer Dark-Fantasy-Interpretation des Wilden Westens mit fantastischen Kreaturen auf.

Weird West im Test.

Die PS4-Version von Weird West hat auf Metacritic eine Bewertung von 73 Punkten, die Mehrheit der Reviews fällt positiv aus.

Gaming Nexus meint: "Weird West ist ein unterhaltsames Nicht-ganz-RPG, das sich wie der Beginn eines großartigen neuen Franchises anfühlt. Dieser erste Teil ist sehr unterhaltsam und legt den Grundstein für eine fortlaufende Serie, die wahrscheinlich noch kommen wird. Die Geschichte jedes Charakters ist düster, witzig und überraschend, einzigartig und lohnend. Während ein System von sich verzweigenden Möglichkeiten, die die Geschichte des Spiels beeinflussen, sich wie eine natürliche Entwicklung anfühlt, ist das, was hier präsentiert wird, sehr unterhaltsam. Weird West schafft ein Universum, das ich nicht verlassen möchte. Als es vorbei war, wollte ich einfach mehr - und das ist die größte Hürde, die ein neues Franchise überwinden kann."

"Der Schreibstil, die Geschichte, die Charaktere und die Art und Weise, wie sich eure Handlungen auf die Welt auswirken, sind allesamt fesselnd", schreibt GameSpot. "Ich wollte Antworten auf die Rätsel, denn die Helden und Schurken dieser Geschichten sind fesselnd, und die Belohnungen sind im Großen und Ganzen lohnenswert. In der DNA von Weird West stecken eine Menge exzellenter isometrischer Abenteuerspiele der alten Schule, aber nicht genug Glanz der neuen Schule, um etwas Großartiges zu sein."

