Callisto Protocol erhält Spin-Off: Dieses Roguelike sperrt euch ins Gefängnis

Striking Distance hat 2022 mit The Callisto Protocol eine neue Horror-IP geschaffen, die jetzt ein wenig Futter bekommt. Das Studio hat ein Spin-Off mit Roguelike-Charakter angekündigt, an dem ein kleines Team arbeitet.

Ein ganzes Spiel im düsteren Gefängnis

"Wir freuen uns, euch etwas vorstellen zu können, an dem wir arbeiten", heißt es unter dem ersten Video zu dem Projekt, das den vorläufigen Titel "Project Birdseye" trägt. "Es ist unsere Vorstellung von einem schnellen Action-Roguelike, das im Black Iron Prison spielt.

Letztes Jahr begann eine kleine Gruppe von uns, an einem leidenschaftlichen Projekt zu arbeiten, das aus unserer Besessenheit für leicht zu erlernende und zu spielende, aber dennoch unterhaltsame Roguelikes entstanden ist", heißt es in der Beschreibung weiter.

"Wir lieben die Welt, die wir für The Callisto Protocol erschaffen haben, und wollen in diesem Sandkasten weiter spielen - und Black Iron Prison ist der perfekte Future-Punk-Spielplatz für die Vision des Teams. Wie ihr sehen könnt, handelt es sich hierbei nicht um The Callisto Protocol 2 - seht es einfach als eine Nebenquest, die dem Team sehr gut gefallen hat."

"Es hat uns ermöglicht, die Welt von The Callisto Protocol zu erweitern und unsere kreativen Muskeln bei etwas anderem auszuspannen, ohne die Entwicklung unseres nächsten AAA-Spiels zu beeinträchtigen." Anschließend bittet das Studio die Fans um ihre Meinung.

In den Kommentaren steht das angesprochene Triple-A-Spiel zwar im Fokus, doch andere Nutzer gehen der Bitte von Striking Distance nach. Ein Fan nennt das Spiel etwa ein "Hades im Weltraum". Ein anderer lobt die mutige Idee, die düstere IP zu einem Sci-Fi-Roguelite-Dungeon-Crawler zu machen. Was denkt ihr?