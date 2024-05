Mega-Hit Fallout auf Amazon Prime: Nur diese eine Serie war erfolgreicher

Die Fallout-Serie auf Amazon Prime Video kann sich wirklich sehen lassen. Trotz des allzu perfekt aufgehenden Finales hat auch mir die Show ziemlich gut gefallen. Es kommt immer noch zu selten vor, dass Videospielumsetzungen mit vergleichbarem Ernst angegangen werden.

Umso schöner, dass auch die Zuschauer das so gesehen haben und die Serie mit fantastischen Quoten belohnten. Insgesamt haben laut Amazon 65 Millionen Menschen binnen der ersten zwei Wochen eingeschaltet.

Wie Variety berichtet, wird Fallout dadurch zur zweiterfolgreichsten Show auf Amazon. Nur Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wurde noch mehr geschaut.

Ein Problem mit diesen Zahlen ist, das Amazon nicht genau schildert, was als "Zuschauer" zählt. Reichte es, die erste Folge einmal zu beginnen, um zu den 65 Millionen gezählt zu werden? Wie viele haben über die erste Folge hinaus geschaut, wie viele das Ende gesehen?

Trotzdem kann man klar sagen, dass die Serie Aufmerksamkeit erregt hat. Unter den 18- bis 34-Jährigen ist Fallout sogar die meist geschaute Prime-Serie aller Zeiten. Nicht schlecht dafür, dass das letzte "richtige" Fallout bald zehn Jahre auf dem Buckel hat und die jüngsten Zuschauer aus der Alterskategorie gerade mal 9 Jahre alt waren, als es erschien.

Obwohl wir nicht mit Bestimmtheit sagen können, wie viele Menschen Fallout ernsthaft geschaut haben - also mehr als eine Episode oder vielleicht sogar bis zum Schluss - so ist allein durch Amazons Handeln schon klar, dass man mit der Show sehr zufrieden ist. Der Megakonzern sprach bereits darüber, dass die Serie die Erwartungen übertroffen habe und eine zweite Staffel ist längst beschlossen.

Auch wenn man mit einzelnen Aspekten der aktuellen Videospiel-Umsetzungen durchaus seine Probleme haben kann: Nach The Last of Us und Fallout haben Verfilmungen erfolgreicher Games viel vom Billig-Image verloren, das sie in den 90er und 00er Jahren zu cineastischen Unberührbaren machten. Aber ich habe leicht Reden, ich habe Twisted Metal noch nicht gesehen…