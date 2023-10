Lässt euch zahlreiche moderne Controller unkompliziert an PS1 und PS2 nutzen, hat aber noch kleinere Probleme.

Kennt ihr das von eBay, Flohmärkten, Retrobörsen und Co.? Controller für alte Konsolen sieht man immer mal wieder, nur ihr Zustand ist nicht immer der beste, um es mal freundlich auszudrücken. Und neue, offizielle Controller werden natürlich nicht mehr hergestellt. Wäre es da nicht eine coole Möglichkeit, moderne Controller an der alten Konsole nutzen zu können? Genau hier kommt 8BitDo mit seinem neuen Retro Receiver für PlayStation 1 und PlayStation 2 ins Spiel. Ist er seine 20 Euro wert?

8BitDo Retro Receiver für PS1 und PS2 Release: 08.09.2023

Kompatibel mit: PlayStation 1, PlayStation 2, Windows 10/11

Hersteller: 8BitDo

Preis: ca. 20 Euro

Box & Zubehör: Der Retro Receiver verbirgt sich in einer kleinen und unscheinbaren Box, abseits vom Receiver und einem kleinen USB-Kabel verbirgt sich darin auch nicht viel mehr. Nicht, dass ihr mehr als das brauchen würdet.

Verarbeitung: Rein optisch passt der Retro Receiver perfekt zu einer Original-PlayStation, sieht im Grunde so ähnlich aus aus wie der Anschluss eines PS1-Controllers und fügt sich so prima unter eine Memory Card ein. Das Äußere besteht aus nicht mehr als Plastik, das seinen Zweck aber erfüllt. Der Retro Receiver sitzt stabil und passgenau im Controller-Anschluss eurer PlayStation.

Kompatibilität: Der Retro Receiver ermöglicht es euch, eine Vielzahl von modernen Controllern mit der PlayStation 1 oder PlayStation 2 zu verbinden. Dazu zählen die Controller von PS5 und PS4, Xbox One, Series X/S, Elite, Core und Adaptive, Wii U Pro, Switch Pro sowie verschiedene Wireless-Controller von 8BitDo selbst. Bei Xbox-One-Pads solltet ihr aber zum Beispiel bedenken, dass diese nicht von Anfang an über Bluetooth-Funktionen verfügten. Da müsst ihr schauen, ob euer Pad wirklich kompatibel ist.

Ihr steckt den Retro Receiver einfach in den Controller-Port der Konsole.

Die Controller zu verbinden, erwies sich im Test als keine große Herausforderung. Retro Receiver einstecken, Konsole anschalten, Pairing-Button gedrückt halten und das Gleiche am gewünschten Pad tun. Innerhalb weniger Sekunden sollte die Verbindung aufgebaut sein und ihr könnt spielen.

Als Verbindungsoption funktioniert im Übrigen wirklich nur Bluetooth. Kabelgebundene Controller oder welche, die mit einer 2,4-GHz-Verbindung arbeiten, sind nicht kompatibel. Des Weiteren unterstützt ein Receiver nicht mehr als einen Controller. Wer Spiele für mehrere Leute hat, braucht für mehrere moderne Pads dementsprechend jeweils einen eigenen Retro Receiver.

Nach wenigen Sekunden war der DualSense auch schon verbunden.

Performance: Nachdem die Verbindung aufgebaut war, funktionierten die von mir getesteten Controller (DualSense, Switch Pro und Xbox Series) problemlos und ohne große Verzögerungen beim Spielen. Was mit die wichtigsten Kriterien sind. Aktuelle Controller sind definitiv ergonomischer als die alten PS1- und PS2-Pads, insofern gewinnt ihr definitiv an Komfort beim Spielen älterer Titel und müsst euch nicht noch um alte Controller zum Spielen bemühen, wenn davon einer den Geist aufgibt..

Vibrationen werden ebenfalls unterstützt, aktuell hat der Retro Receiver aber noch Probleme mit PS1-Spielen, die zwingend die Analog-Sticks nutzen. Der Analog-Support funktioniert dort nämlich nicht und ihr kontrolliert lediglich das D-Pad mit dem linken Stick, was hoffentlich ein Punkt ist, der mit einem Firmware-Update noch angegangen wird. Ein Problem mit der PS1, bei dem Memory Cards bei der Nutzung des Receivers nicht erkannt wurden, hat man so zwischenzeitlich behoben. Gut, dass es die Update-Möglichkeit gibt. Eine Neubelegung der Tasten ist übrigens ebenfalls nicht möglich.

Zu kaufen gibt es den 8BitDo Retro Receiver für PS1 und PS2 bei Amazon.de.

8BitDo Retro Receiver für PS1 und PS2 - Fazit

Grundsätzlich mag ich den Retro Receiver für PS1 und PS2 sehr, gibt er mir doch die Möglichkeit, alte Games mit einem modernen, komfortablen Controller zu spielen. Sicher, damit geht vielleicht etwas vom ursprünglichen Charme verloren, aber das Spielen mit alten Pads ist heutzutage – abhängig von deren Zustand – nicht immer angenehm. Was den Analog-Support auf der PS1 anbelangt, kann 8BitDo mit einem Firmware-Update hoffentlich noch nachbessern. Aktuell ist das dort jedenfalls nicht der Idealzustand, was letztlich den Gesamteindruck schmälert. Wenn der Retro Receiver jedoch so funktioniert wie gedacht, ist er eine erschwingliche und gute Ergänzung für eure Retro-Sammlung.