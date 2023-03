Aces of Thunder für PlayStation VR2 angekündigt - Luftkämpfe im Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus.

Entwickler Gaijin hat heute Aces of Thunder für PlayStation VR2 angekündigt.

Nach Angaben des Studios wurde das Spiel speziell für die Möglichkeiten des neuen VR-Headsets von Sony entwickelt.

Nicht nur Zweiter Weltkrieg

Für Aces of Thunder verspricht man "physikalisch akkurate Flug- und Schadensmodelle", die aus Gaijins War Thunder übernommen wurden.

Geflogen wird ausschließlich aus der Cockpitperspektive und die Rede ist von einer "vollständigen Steuerungsmöglichkeit aller Flugsysteme".

Leider scheint es sich um ein reines Online-Spiel zu handeln, zumindest werden nur "verschiedene kompetitive" Online-Modi erwähnt, etwa teambasiertes PvP und 1vs1-Duelle.

Zum Start kämpft ihr in Aces of Thunder mit Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg. Weitere Flugzeuge aus anderen Epochen sollen in späteren Add-Ons verfügbar sein.

Ein Release-Datum für Aces of Thunder wurde noch nicht genannt.