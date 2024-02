Legendäre PC-Echtzeitstrategiereihe wird bald auf Mobilgeräten fortgesetzt, hier sind erste Details

Im Rahmen des Showcase "Age of Empires: New Year, New Age" haben World's Edge und TiMi Studio Group erste Details zu Age of Empires Mobile bekannt gegeben.

Tests des Spiels sollen bald beginnen, dazu sind nun Vorabregistrierungen im App Store und im Google Play Store möglich.

Was bietet Age of Empires auf Mobilgeräten?

Die Entwickler versprechen schnelle Kämpfe und Basisbau, neben "Elementen des Echtzeitstrategie-Gameplays".

Auch neue Multiplayer-Action mit Belagerungsschlacht-Gameplay ist vorgesehen. Dieses soll internationale Spieler einen und Rivalitäten schüren.

"Spieler auf Mobile werden in einige der beliebtesten Komponenten der Reihe eingeführt, wie den Aufbau von Imperien sowie strategisch bedeutsam Schlachten auf einem riesigen, andauernden Schlachtfeld sowie 1-gegen-1-Kämpfe zwischen Spielern", heißt es.

Verfügbar sind obendrein verschiedene historische und mythologische Anführer, darunter König Artus, Jeanne d'Arc, Julius Cäsar, Leonidas I. und die Königin von Saba. Sie verfügen über ihre eigenen Fähigkeiten und sollen sich im PvP und PvE synergetisch einsetzen lassen.

Age of Empires Mobile - Screenshots of Attribution

"Wir sind damit aufgewachsen, Age of Empires auf dem PC zu spielen und glauben, dass wir mit Age of Empires Mobile ein neues, aber ähnlich aufregendes Erlebnis für Mobile-Spieler bieten können", sagt Brayden Fan, General Manager der TiMi Studio Group. "Spieler auf der ganzen Welt können riesige Imperien aufbauen, Allianzen bilden und gegeneinander kämpfen, um zu beweisen, wer der Beste ist."

Earnest Yuen, Senior Director of Production bei World‘s Edge, kommentiert: "Wir freuen uns, dass mit dem bevorstehenden Start von Age of Empires Mobile noch mehr Spieler auf der ganzen Welt die Magie von Age of Empires erleben können. Durch die Kombination des Strategiespiel-Know-hows und des reichen Erbes von World‘s Edge mit der Exzellenz von TiMi im Bereich mobiler Spiele, schaffen wir eine brandneue Möglichkeit für Spieler auf der ganzen Welt, in das Age-of-Empires-Universum einzutauchen."