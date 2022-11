AMDs neue Radeon 7900 XTX ist deutlich günstiger als die RTX 4090

AMD hat mit der Radeon RX 7900 XT und der Radeon RX 7900 XTX zwei neue Grafikkarten vorgestellt.

Und die präsentieren sich deutlich günstiger als das, was Nvidia zuletzt mit seiner RTX 4090 präsentierte.

Was kosten die neuen Radeon-Grafikkarten?

AMD bietet die Radeon RX 7900 XT für 899 Dollar an, die RX 7900 XTX für 999 Dollar. Beide liegen somit unter der Grenze von 1.000 Dollar und sind 600 Dollar günstiger als Nvidias Flaggschiff RTX 4090.

Beide sollen ab dem 13. Dezember verfügbar sein. Mehr Grafikkarten aus der RX-7000er Reihe hat man aktuell noch nicht angekündigt, weitere könnten 2023 folgen. Nächstes Jahr ist auch mit der Einführung von FSR 3 zu rechnen.

Sowohl die 7900 XT als auch die 7900 XTX unterstützen DisplayPort 2.1 und somit 8K-Auflösungen mit bis zu 165 Hz oder 4K-Auflösungen mit bis zu 480 Hz.

AMD zufolge ist die 7900 XTX 1,5 bis 1,7 Mal schneller als die RX 6950 XT in 4K-Auflösung, getestet wurde es in Spielen wie Resident Evil Village und Call of Duty: Modern Warfare 2.

In Assassin's Creed Valhalla habe man mithilfe von FSR sogar 96 fps in 8K-Auflösung erreichen können. All das sind aber natürlich interne Zahlen und mit Vorsicht zu genießen. Tests werden zeigen, wie gut sich 7900 XT und 7900 XTX wirklich schlagen.

Die 7900 XT verfügt über 20 GB VRAM, eine Basis-Taktrate von 1,5 GHz (2,0 GHz Game und 2,4 GHz Boost) und 84 Recheneinheiten (RDNA 3). Bei der 7900 XTX sind es 24 GB VRAM, eine Bais-Taktrate von 1,9 GHz (2,3 Game und 2,5 GHz Boost) sowie 96 Recheneinheiten.

300 Watt benötigt die 7900 XT, AMD empfiehlt ein 750-Watt-Netzteil. Bei der 7900 XTX sind es 355 Watt und ein 800-Watt-Netzteil.