Anger Foot wird wohl das Hotline Miami für Sneaker-Fans

Wozu Türklinken, wenn man die Tür auch aus den Angeln treten kann? Die segelt daraufhin durchs komplette Zimmer, begräbt den am anderen Ende wartenden Krokodilgegner unter sich und ruft freilich dessen Kumpels auf den Plan. Den Ersten davon latscht man gegen die Wand, der Zweite hat allerdings eine Bombe als Kopf. Also zieht man sich kurz zurück, wartet – und kickt ihn dann so, dass er in Richtung der restlichen Bande segelt, um ihr eine knallige Überraschung zu bereiten. Freude! Fertig. Nächster Raum.

Anger Foot passt zu Devolver wie der Fuß ins Gesicht. Es ist irgendwie anders, wunderbar überdreht und macht vor allen Dingen richtig Spaß. Woher ich das weiß? Weil der Prototyp des frisch angekündigten Spiels schon eine ganze Weile auf itch.io verkauft wird – zu einem Preis eigener Wahl, beginnend bei null Euro. Ihr Knausbacken! Oder aber ihr ladet die Demo auf Steam. Die ist zwar deutlich kürzer, vermittelt aber einen guten Eindruck davon, wie aus dem Prototyp das sowohl grafisch als auch inhaltlich erweiterte, endgültige Spiel wird.

Die meisten Türen pfeffert es quer durchs ganze Zimmer - Pech für alles, was dahinter steht! (Prototyp)

Unter anderem bekommt die Fuß-in-Fresse-Action nämlich eine Story verpasst, die dem Prototyp noch fehlt. Immerhin wurde… Ich habe keine Ahnung, wie das Alter Ego hier heißt. Dem wurde jedenfalls einer seiner Lieblingsschuhe geklaut und das geht natürlich gar nicht! Also zieht er los, um Bösewichte auszuknocken, von denen einige tatsächlich wie Krokodile aussehen, zu denen aber auch Tentakel zählen sowie Typen mit faustähnlichen Köpfen, einschließlich ausgestrecktem Mittelfinger. Und die übrigens alle fetzig tanzen, sobald man das Zeitliche segnet. Kann ich ihnen aber auch nicht verdenken. Der stumpfe Beat geht hart ins Bein!

Jedenfalls tragen einige dieser Gangster sogar Waffen. Granaten sind dabei noch das kleinste Problem; die kickt man halt an den Absender zurück. Pistolen und Schrotflinten sollte man allerdings aus dem Weg gehen, denn die können einem schnell den Tag versauen. Gut, dass man selbst damit ballern darf, sobald man ihre Besitzer beseitigt hat, denn das erleichtert das Vorankommen enorm. Ach, und erwähnte ich den an eine Leine geketteten Pömpel, über den man Unholde und explosive Fässer zu sich heranzieht, um sie anschließend wieder in den Raum zu kicken? Superpraktisch!

Da kann Mr. Explosive noch so schreien: Gleich wird er den gesamten Gang zurückgetreten. (Prototyp)

Es gibt in der Abrechnung jedes Levels zwar ein Häkchen für „Nur Fuß“ und selbstverständlich sollte das in diesem Spiel das ultimative Ziel sein. Aber daran kann man sich ja in einem späteren Durchlauf versuchen, wenn man vielleicht schon ein paar Bonus-Latschen freigeschaltet hat.

Die bekommt man nämlich durch das Erfüllen verschiedener Herausforderungen (soundso viele Kopfschüsse, ein Level in weniger als 45 Sekunden usw.) und trägt man einen der Schuhe, erhält man eine bestimmte Fähigkeit. So erhält man für jeden Kill einen Schuss Munition oder lädt einen Tritt auf, mit dem man bis an die gegenüberliegende Wand fliegt. Das ist praktisch, um in Abwasserkanälen zum Beispiel über gesundheitsschädigende Brühe zu sausen.

Darin dürfte ohnehin die eigentliche Herausforderung liegen: Das normale Kicken und Schießen ist ja recht simpel – anspruchsvoll wird es nur, wenn man bestimmte Gegner nicht schnell erreichen kann. Dann muss man sich manchmal geschickt von einer Deckung zur nächsten vorarbeiten, während die Fieslinge ebenfalls selten stillstehen.

Mahlzeit! So füttert man die Lebensabschnittsgefährtin, bevor man den dramatischen Anruf erhält, dass einer der Lieblingsschuhe gestohlen wurde. (Steam-Demo)

Nun gibt es in dem Prototyp abseits der Freude am Treten zwar schon so einiges zu entdecken, gleichzeitig deutet die Demo aber auch an, dass im fertigen Spiel noch einiges hinzukommen wird. Freut euch auf Skelette, die offenbar beim Im-Stehen-Pinkeln gestorben sind, und tretet Klotüren ein, hinter denen Krokodile gerade ein Geschäft... abschließen. Ne, ein so richtig großes Spiel wird Anger Foot wohl nicht werden. Das musste aber auch Hotline Miami nicht sein! Und auf einen ähnlich großen Spaß darf man sich hier allemal einstellen. Den hatte ich am Wochenende jedenfalls mit dem rabiaten Zerlatschen, das auf itch.io und Steam schon jetzt eine herrlich alberne Gaudi ist.