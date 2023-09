Apple iPhone 15 angekündigt, bringt Raytracing und USB-C mit - Alle Infos und Preise.

Apple hat sein neues iPhone 15 in verschiedenen Varianten vorgestellt.

Dazu zählt unter anderem auch das iPhone 15 Pro, das Raytracing unterstützt und verschiedene aktuelle Triple-A-Titel abspielen kann.

Wann erscheint das iPhone 15?

Das iPhone 15 und das iPhone 15 Pro werden am 22. September 2023 veröffentlicht. iOS 17 erscheint am 18. September 2023, macOS Sonoma am 26. September 2023.

Grundsätzlich bietet das iPhone 15 128 GB Speicher und ein 6,1 Zoll großes Super-Retina-XDR-Display und eine Hülle aus Aluminium. Beim iPhone 15 Plus bekommt ihr ein 6,7 Zoll großes Display. Im Inneren arbeitet der A16-Bionic-Chip mit einer 5-Kern-GPU und das Kamerasystem kann Fotos mit bis zu 48 MP aufnehmen. In Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien kommt zudem ein USB-C-Port zum Einsatz.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die Spezifikationen des iPhone 15 Pro entsprechen weitestgehend der normalen Variante. Auch hier gibt es noch eine zweite Version mit 6,7 Zoll großem Display, das Pro Max. Die Hülle besteht hier aus Titanium und gibt einen optischen Zoombereich von bis zu 10x. Was das Innenleben anbelangt, kommt der A17 Pro mit 6-Kern-GPU zum Einsatz.

Dieser neue Chip ermöglicht hardwarebeschleunigtes Raytracing und soll auch native Versionen von Spielen wie Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding und Assassin's Creed Mirage (Letzteres ab 2024) abspielen können.

Was kostet das iPhone 15?

Die Basisversion des iPhone 15 kostet 949 Euro, die des iPhone 15 Pro 1.199 Euro. Unterschiede gibt es je nach Ausstattung und Variante.

Hier ein Überblick:

Modell Speicher Preis iPhone 15 128 GB 949 € iPhone 15 256 GB 1.079 € iPhone 15 512 GB 1.329 € iPhone 15 Plus 128 GB 1.099 € iPhone 15 Plus 256 GB 1.229 € iPhone 15 Plus 512 GB 1.479 € iPhone 15 Pro 128 GB 1.199 € iPhone 15 Pro 256 GB 1.329 € iPhone 15 Pro 512 GB 1.579 € iPhone 15 Pro 1 TB 1.829 € iPhone 15 Pro Max 256 GB 1.449 € iPhone 15 Pro Max 512 GB 1.699 € iPhone 15 Pro Max 1 TB 1.949 €

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten