Play at Home: Sony verschenkt Horizon: Zero Dawn, Astro Bot Rescue Mission und mehr!

Sony verschenkt bei seinem Play-at-Home-Programm zehn weitere Spiele

Darunter ist Horizon: Zero Dawn

Auch Astro Bot Rescue Mission bekommt ihr kostenlos

Wie Sony bekannt gegeben hat, verschenkt man im Rahmen seines Play-at-Home-Programms, das diesen Monat mit einem kostenlosen Ratchet & Clank zurückkehrte, in nächster Zeit noch zehn(!) weitere Spiele.

Ratchet & Clank könnt ihr euch noch bis zum 1. April 2021 um 5 Uhr deutscher Zeit im PlayStation Store sichern. Darauf folgt dann die Complete Edition von Horizon: Zero Dawn (inklusive der Frozen-Wilds-Erweiterung) als Geschenk.

Ihr könnt euch Horizon vom 20. April 2021 um 5 Uhr bis zum 14. Mai 2021 um 5 Uhr kostenlos herunterladen und anschließend behalten.

Bereits vorher könnt ihr euch insgesamt neun weitere Titel sichern. Dazu zählen unter anderem die beiden PSVR-Spiele Astro Bot Rescue Mission und Moss, die Sony verschenkt. Ebenso könnt ihr mit eurem VR-Headset Thumper und Paper Beast von Eric Chahi (Another World, From Dust) spielen.

Darüber hinaus erkundet ihr in Abzû die Unterwasserwelt und entdeckt dort nicht nur Mysterien, sondern auch die Tierwelt. Enter the Gungeon ist indes ein Dungeon-Crawler, in dem ihr zahlreiche Dungeons stürmt, Beute einsammelt und nach dem ultimativen Schatz sucht.

Ebenfalls mit dabei ist Rez Infinite, das ihr optional auch mit PlayStation VR spielen könnt. In Subnautica stürzt ihr auf einer außerirdischen Wasserwelt ab und kämpft dort ums Überleben. Und in The Witness gibt es für euch über 500 verschiedene Rätsel zu lösen, was euch eine Weile beschäftigen dürfte. Zusammen mit allen anderen Spielen habt ihr so oder so eine Zeit lang was zu tun.

Die erwähnten PS4- und PSVR-Titel sind bereits ab dem 26. März 2021 um 4 Uhr und bis zum 23. April 2021 um 5 Uhr verfügbar.