Doom Eternal: Next-Gen-Upgrades ab 29. Juni verfügbar! Bis zu 120fps und Raytracing

Lust, noch einmal Doom Eternal durchzuspielen? Bald gibt's dafür mit dem Next-Gen-Upgrade noch einen weiteren Anreiz.

Es kommt am 29. Juni 2021 und optimiert id Softwares schnellen Shooter für Xbox Series X/S und PlayStation 5. Erwartet eine verbesserte Grafik und Performance sowie den Support von Raytracing.

Was euch dann in den einzelnen Modi auf den jeweiligen Plattformen in puncto Auflösung und Framerate erwartet, lest ihr nachfolgend:

Xbox Series X

Performance-Modus: 1800p, 120fps

Balanced-Modus: 2160p, 60fps

Raytracing-Modus: 1800p, 60fps

Xbox Series S

Performance-Modus: 1080p, 120fps

Balanced-Modus: 1440p, 60fps

Raytracing-Modus: Nicht verfügbar

PlayStation 5

Performance-Modus: 1584p, 120fps

Balanced-Modus: 2160p, 60fps

Raytracing-Modus: 1800p, 60fps

PC

Raytracing-Modus: Abhängig von der Hardware

Ein Grund, Doom Eternal noch einmal zu spielen.

Wie die PC-Version von Doom Eternal mit Raytracing aussieht, hatte Nvidia Anfang des Monats in einem Video gezeigt.

Ein kostenloses Next-Gen-Upgrade für das Spiel bekommt ihr sowohl mit der physischen als auch mit der digitalen Edition. Bei der physischen Edition ist es allerdings nur möglich, wenn ihr auch eine der neuen Konsolen mit Disc-Laufwerk habt. Die Disc des Spiels legt ihr dann einfach in euer Konsole ein und holt euch die neue Version, ihr braucht die Scheibe dann auch zum Spielen.

Ein Zeitlimit für das Next-Gen-Upgrade gibt es nicht: "Derzeit gibt es keine zeitliche Begrenzung", heißt es dazu. "Sobald ein Next-Gen-Upgrade verfügbar ist, könnt ihr jederzeit von der Xbox One auf die Xbox Serie X/Series S oder von der PlayStation 4 auf die PlayStation 5 umsteigen."

Dabei werden auch die zusätzlichen digitalen Inhalte und Erweiterungen innerhalb der gleichen Konsolenfamilie übertragen, sofern ihr den gleichen Gamertag beziehungsweise die PSN ID dafür verwendet.