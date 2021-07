Lemnis Gate: Wir vergeben 50 Beta-Keys!

Die Beta des innovativen Multiplayer-Shooters Lemnis Gate steht vor der Tür!

PC-Spieler und -Spielerinnen können vom 22. bis 26. Juli 2021 den rundenbasierten Strategie-Shooter ausprobieren.

In der Beta könnt ihr dann insgesamt vier Karten sowie zwei Spielmodi ausprobieren, die euch einen Vorgeschmack darauf geben, was euch in diesem Spiel erwartet.

Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Beta können darüber hinaus exklusive Operator- und Waffen-Skins freischalten, die es nur während der Beta gibt und die später natürlich ins finale Spiel übernommen werden.

Und damit ihr auf Steam mitmachen könnt, verlosen wir insgesamt 50 Beta-Keys für Lemnis Gate.

Wann und wo ihr die bekommt? Auf dieser Giveaway-Seite! Aber: Das Giveaway startet erst am Donnerstag, den 22. Juli 2021, um 9 Uhr. Behaltet zu dem Zeitpunkt also die Seite im Auge, wenn ihr euch einen Key sichern möchtet, denn hier profitieren die schnellsten.

Wenn die 50 Keys weg sind, sind sie weg. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Die Beta soll euch einen guten Eindruck vom Spiel vermitteln.

Braucht ihr noch einen Ansporn für die Beta? Lest hier, warum Lemnis Gate für mich das Zeug zum Multiplayer-Hit hat.

Der Titel erscheint am 28. September 2021 für PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One. Der Verkaufspreis liegt bei 16,79 Euro und ihr könnt euch Lemnis Gate bis zum Release mit einem Rabatt von 20 Prozent vorbestellen.

Zu den spielbaren Modi gehört zum Beispiel Retrieve XM, in dem ihr Exotische Materie (XM) sammelt und in eure Basis zurückbringen müsst. In Modus Domination geht es darum, die meisten Kontrollpunkte auf der jeweiligem Map zu erobern und so die Oberhand und das Match zu gewinnen.