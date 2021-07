Forza Motorsport 7 wird ab September nicht mehr verkauft - jetzt günstig zugreifen!

Der Verkauf von Forza Motorsport 7 wird in Kürze eingestellt.

Wie Turn 10s Community Manager Jacob Norwood in einem Blogeintrag mitteilt, erreicht das Spiel am 15. September seinen "End of Life"-Status.

Im Anschluss daran werden sowohl das Hauptspiel als auch die DLCs nicht mehr verkauft oder im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Wer das Spiel und DLCs digital gekauft hat, kann beides auch nach dem 15. September weiterhin herunterladen und spielen, auch der Multiplayer und die Online-Dienste bleiben verfügbar.

Habt ihr Forza Motorsport 7 im Xbox Game Pass gespielt und DLCs für das Rennspiel gekauft, erhaltet ihr ein Token für das Hauptspiel, um es in Zukunft weiterhin spielen zu können. Dieses Token solltet ihr bis zum 2. August 2021 erhalten und es muss bis zum 15. September 2021 eingelöst werden.

Für die Forza-Spiele ist das nichts Neues, letztes Jahr erreichte zum Beispiel Forza Horizon 3 seinen End-of-Life-Status.

Der Grund dafür sind auslaufende Lizenzen, wie auch Turn 10 auf Twitter anmerkt: "Für jedes Forza-Spiel kann es mehr als 500 Lizenzpartner geben, für Autos, Strecken, Musik usw., und die Lizenzen können alle unterschiedliche Laufzeiten und Verfallsdaten haben", heißt es.

Wer sich die digitale Version noch günstiger sichern möchte, kann aktuell im Sale zuschlagen. Ihr bekommt die Standard Edition für 9,99 Euro, die Deluxe Edition für 12,49 Euro und die Ultimate Edition für 19,99 Euro.

Und natürlich könnt ihr das Spiel noch auf Disc kaufen, wenn ihr die Retail-Version in Zukunft irgendwo seht.

Das nächste Forza-Spiel wird noch in diesem Jahr veröffentlicht. Forza Horizon 5 erscheint am 9. November 2021 für Xbox Series X/S, PC und Xbox One.