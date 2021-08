Holt euch Saints Row: The Third Remastered jetzt kostenlos! Aber nur für kurze Zeit

Bock auf das Remaster von Saints Row: The Third? Das könnt ihr euch aktuell kostenlos für den PC holen!

Der Epic Games Store lässt euch das im vergangenen Jahr veröffentlichte Remaster für genau 0 Euro und 0 Cent herunterladen und anschließend behalten.

Auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, den Titel nachzuholen oder noch einmal zu spielen. Wer nicht zögern möchte, gelangt hier direkt zur Produktseite im Epic Games Store.

Saints Row: The Third kostenlos? Wer kann da nein sagen?

Wie lange gibt's Saints Row: The Third Remastered geschenkt?

Ihr habt ein paar Tage Zeit, um euch Saints Row: The Third Remastered kostenlos zu sichern.

Noch bis zum 2. September 2021 um 17 Uhr deutscher Zeit ist das Spiel in Epics Store umsonst erhältlich. Kein Grund zur Eile, zu viel Zeit lassen solltet ihr euch aber auch nicht.

Was steckt in Saints Row: The Third Remastered?

Das Remaster von Saints Row: The Third ist im Grunde das Komplettpaket des Spiels. Zum einen gibt's natürlich das Hauptspiel, zum anderen alle drei Missions-Erweiterungspakete, die für den Titel veröffentlicht wurden.

Und das war noch nicht alles, ihr bekommt obendrein auch noch 30 DLC-Objekte aus der Originalversion dazu.

Das neue Saints Row wird ein Reboot

Warum das Spiel verschenkt wird? Nun, gestern wurde ein brandneues Saints Row angekündigt, das einen Neunfang für die Reihe darstellt.

Entwickler Volition kehrt im neuen Teil zu den Elementen zurück, die die Serie unter anderem zu Beginn auszeichneten. Keine Sorge, verrückt wird's hier und da trotzdem noch! Humor ist schließlich ein Aushängeschild der Reihe.

Was das genau bedeutet, könnt ihr in meinem Artikel dazu nachlesen.