Letzte Chance: Forza Motorsport 7 verschwindet am Mittwoch aus dem Microsoft Store

Heute ist eure letzte Chance, Forza Motorsport 7 digital zu kaufen, denn schon am 15. September 2021 wird der neueste Teil der Rennsimulations-Serie von Turn 10 aus dem offiziellen Microsoft Store entfernt.

Nur noch heute im Store erhältlich

Auch alle dazugehörigen Zusatzinhalte verlassen das digitale Verkaufsregal. Zusätzlich verlässt das Spiel auch den Xbox Game Pass. Habt ihr euch als Abonnent vor dem 29. Juli 2021 einen separaten DLC gegönnt, könnt ihr auch nach dem Verschwinden von Forza Motorsport 7 weiter über die Pisten düsen.

Im Oktober 2017 erschien das Spiel für Xbox und PC.

Bereits im Juli kündigte Entwickler Turn 10 an, dass Forza Motorsport 7 im September aus dem Store entfernt wird - es gab also genug Zeit, sich vorzubereiten. In einem Blog-Beitrag sagte das Forza Support Team damals:

"Am 15. September 2021 wird Forza Motorsport 7 den Microsoft Store und den Xbox Game Pass verlassen. Das bedeutet, dass das Spiel und sein DLC nicht mehr erhältlich sein werden."

"Nach dem 15. September können Spieler, die Forza Motorsport 7 bereits besitzen, das Spiel und die dazugehörigen Inhalte jedoch weiterhin wie gewohnt herunterladen und spielen. Darüber hinaus werden Features wie Multiplayer und Online-Dienste für diejenigen, die das Spiel besitzen, weiterhin zugänglich sein."

"Für alle Xbox-Game-Pass-Spieler, die zuvor DLC für das Spiel, aber nicht das Spiel selbst gekauft haben, haben wir gute Nachrichten! Sie erhalten über das Xbox Message Center ein Token für das Spiel, sodass sie Forza Motorsport 7 weiter spielen können. Die Token werden bis zum 2. August verteilt."

Dafür aber mit Rabatt

Laut dem Support Team muss Forza Motorsport 7 aufgrund von Lizenzrechten aus dem Sortiment genommen werden. "Forza-Spiele müssen nach einigen Jahren aus dem Store genommen werden, weil die Lizenzen von Drittanbietern, die wir nutzen, um Autos, Strecken und andere Elemente aus der realen Welt zu verwenden, auslaufen."

Aktuell könnt ihr die Standard Edition von Forza Motorsport 7 für nur 9,99 Euro kaufen. Die Deluxe Edition gibt es für 12,49 Euro und die Ultimate Edition für 19,99 Euro. Das Angebot gilt nur noch bis morgen.