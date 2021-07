Elex 2 lässt euch wie Iron Man durch die Welt fliegen

Was bringt euch ein Jetpack, wenn ihr damit nicht uneingeschränkt durch die Gegend düsen könnt? Das war im ersten Elex so. Aber Piranha Bytes hat zugehört und lässt euch dahingehend im jüngst angekündigten Elex 2 freier agieren. "Maximale Freiheit" ist ein Aspekt, den das deutsche Entwicklerstudio für die Fortsetzung seines Science-Fantasy-Rollenspiels verspricht. Mit Einschränkungen natürlich, ihr seid nicht von Beginn an der Iron Man der Elex-Welt, der mühelos von einem Ende der Welt zum anderen fliegt.

Es ist wie mit allem anderen in Rollenspielen. Ihr fangt zuerst einmal klein an und arbeitet euch Stück für Stück nach oben. Das ist in Elex 2 nicht anders, wenngleich ihr den gleichen Protagonisten wie im Vorgänger spielt, aber erneut bei Level 1 beginnt. "Naja, es ist halt auch ein Rollenspiel", sagt Piranha Bytes' Björn Pankratz während einer Präsentation des Nachfolgers. "Es muss sich ja auch lohnen, sich den Arsch aufzureißen, wenn du in der Welt rumläufst und sie kennenlernst."

"Aber einer der Gründe, warum du so richtig im Eimer bist, beginnt eigentlich erst, nachdem du das Intro gesehen hast", ergänzt Jenny Pankratz. Und das sei ein "ziemlich mieser" Grund. Aber hey, das ist ja definitiv nichts neues in RPG-Fortsetzungen, richtig stören wird sich daran wohl keiner. Mit euch entwickelt sich im Grunde das Jetpack weiter, das ihr ausbaut, um länger durch die Luft zu fliegen und in der Luft zu kämpfen. Nach und nach wird es so immer wertvoller für euch.

Elex 2 spielt dabei auf der gleichen Welt wie der erste Teil. Wobei das nicht gleichbedeutend damit ist, dass ihr die gleichen Gebiete hättet, betonen beide. Im Wesentlichen ist die Spielwelt im zweiten Teil so groß wie im Vorgänger, aber es gibt eine neue Fläche. Einige frühere, bekannte Gebiete sind vorhanden, sehen aber deutlich anders aus, zudem gibt es eine ganze Reihe an neuen Arealen, die ihr noch nicht kennt.

Insgesamt baut Elex 2 auf den Stärken des Vorgängers auf, "die das Spiel so beliebt gemacht haben", sagt Björn Pankratz. Das Team verspricht eine lebendige, gefüllte und handgemachte Spielwelt in ihrem besonderen Science-Fantasy-Setting, das euch in eine postapokalyptische Welt schickt. Rund 300 sprechende Charaktere gibt's in der Fortsetzung und mehr als 350.000 gesprochen Wörter sind zu erwarten.

Dabei verzichtet das Studio nicht auf seine übliche Vorgehensweise. Theoretisch könnt ihr damit in Regionen fliegen, die noch nichts für euch sind, bringen wird es euch wenig: es sei "so wie immer", sagt Björn Pankratz. "Jeder NPC, der in der Welt ist, ist potenziell der Erste, dem du begegnest. Wir haben ein Zusammenspiel aus Geschichte und KI. Wenn du in die Stadt hineinfliegst, heißt das nicht, dass du mit jedem da quatschen kannst. Da kommt jemand und schmeißt dich wieder raus. Solche Dinge gehören zu unserem ziemlich komplexen Questsystem. Wir hatten das auch schon bei Elex drin, dass du viel ausprobieren kannst, auch in verbotene Gebiete gehst oder Sachen klaust. Das hier ist einfach der nächste Schritt, du bist noch freier."

Ein überarbeitetes Kampfsystem für Elex 2

"Wir haben es komplett überarbeitet", sagt Björn Pankratz zum Kampfsystem. "Wir haben es sehr viel reaktiver gemacht, es geht viel mehr in die Richtung.... es wurde runderneuert, mit komplett neuen Animationen, es ist sehr viel umfangreicher, vor allem der Nahkampf. Und auch der Fernkampf ist einsteigerfreundlicher geworden. Wir haben uns die ganzen Kritiken zu Herzen genommen, die auf uns eingeprasselt sind, vor allem in Bezug auf das Kampfsystem. Und da sind wir auf einem guten Level."

"Wir haben darauf geachtet, dass es ein wenig direkter ist, was ich persönlich ganz cool finde", ergänzt Jenny Pankratz. "Wenn du zum Beispiel schlägst, dann kannst du steuern, wann er zuschlägt, indem du so lange die Maustaste hältst wie du möchtest - und so lange holt er aus. Und das ist etwas, was das Gameplay verändert. Die Animationen hat Björn schon erwähnt. Ich glaube, das war vielen Leuten sehr wichtig, dass wir das anpacken. Und dass die Gegner anders und mehr auf das reagieren, was ich tue, sie sind ein wenig pfiffiger. Zusätzlich wird alles durch den Luftkampf ausgeweitet, den gab es früher in der Form nicht. Du konntest zwar früher einen Schlag von der Luft auf den Boden machen, aber da das Jetpack nun länger benutzt werden kann, gibt's da auch noch ein bisschen mehr, was du tun kannst."

Hier trifft erneut Science-Fiction auf Fantasy.

Abseits der Kämpfe mit ihren neuen Animationen hat Piranha Bytes die Köpfe aller Charaktere komplett neu designt. "Das siehst du auch, dass die alle mit einer neueren Technologie gemacht wurden", findet Jenny Pankratz. "Und dasselbe gilt für die Gesichtsanimationen und die Lippensynchronisation. Teilweise ist das so gut geworden, dass du denen das von den Lippen ablesen kannst."

"Wir haben komplett alle Animationen überarbeitet und da auch ein relativ gutes Ergebnis erzielt", ergänzt Björn Pankratz. "Das betrifft das Movement, das Zusammenspiel mit dem Kampfsystem, auch mit dem Fliegen und so weiter. Wir finden das ziemlich geil, was wir da gemacht haben."

Wie geil das am Ende ist, erfahren wir dann, wenn Elex 2 erscheint. Wann das exakt passiert, steht aktuell noch nicht fest. In Entwicklung ist das Rollenspiel für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4.