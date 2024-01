Steht Piranha Bytes vor dem Aus? Das sagen die Entwickler zur "schwierigen Lage".

Dem deutschen Entwicklerstudio Piranha Bytes, das zu THQ Nordic und damit zur Embracer Group gehört, droht womöglich das Aus.

Nach eigenen Angaben befinde man sich derzeit in einer "schwierigen Lage".

Ungewisse Zukunft

In einer Stellungnahme auf X reagierte das Studio auf entsprechende Berichte: "Liebe Fans, ja, es stimmt", heißt es. "Wir, Piranha Bytes, sind in einer schwierigen Lage. Unsere Antwort auf all die Meldungen, die gerade im Umlauf sind, ist folgende: Schreibt uns noch nicht ab!"

"Wir tun alles, um auch in Zukunft Welten zu kreieren, in denen ihr euch verlieren könnt. Dafür schlägt seit jeher unser Herz."

pic.twitter.com/E9FyQ42LAB — Piranha Bytes (@Piranha_Bytes) January 22, 2024

"Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass uns dies gelingen wird. An Ideen und kreativen Köpfen mangelt es nicht! Seid versichert, dass wir zusammenstehen, egal was kommt."

"Wir werden uns jetzt mit ganzer Kraft auf dieses Ziel konzentrieren und setzen alles daran, einen Partner für dieses Vorhaben zu finden. Sobald es was zu berichten gibt, melden wir uns. Danke für eure anhaltende Unterstützung!"

Falls es zur Schließung kommt, wäre Piranha Bytes ein weiteres Opfer der Restukturierungsmaßnahmen von Embracer nach einem geplatzten Milliardendeal. Diese hatten unter anderem bereits die Schließung von Free Radical Design und Volition zur Folge.

Gegründet wurde Piranha Bytes im Jahr 1997, 2019 wurde das Studio wiederum von Embracer übernommen. Das Studio war verantwortlich für Titel wie Gothic, Risen und Elex.