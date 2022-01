Erscheint Dragon Age 4 dieses Jahr? "Keine Chance", sagen Insider

Wann ist endlich mit der Veröffentlichung von BioWares Dragon Age 4 zu rechnen? In diesem Jahr wohl eher nicht.

Das ist zumindest das, was Insider aktuell zu dem Thema zu sagen haben.

Keine Chance auf 2022

Dem Insider und Leaker Tom Henderson zufolge besteht "keine Chance", dass wir dieses Jahr noch Dragon Age 4 bekommen.

Auch GamesBeat-Journalist Jeff Grubb stimmt hier mit ein. Einen offiziellen Termin gab es für das Rollenspiel bisher nicht, nach Informationen unserer englischen Eurogamer-Kollegen war es aber einst mal für 2022 geplant.

Weitere EA-Neuigkeiten aus der Gerüchteküche

Henderson plaudert auch noch Angaben zu weiteren EA-Spielen aus. Er sagt etwa, dass das neue Need for Speed von Criterion, das im vergangenen Jahr zugunsten des neuen Battlefield verschoben wurde, im September oder Oktober 2022 erscheinen könnte.

Ebenso rechnet er mit der Veröffentlichung der Fortsetzung zu Star Wars Jedi: Fallen Order im vierten Quartal 2022. Zuletzt hieß es, das Spiel könnte noch vor der diesjährigen E3 angekündigt werden. Henderson hält es für wahrscheinlich, dass die Ankündigung am 4. Mai, also am Star-Wars-Tag, erfolgt.

Und auch zu Battlefield 2042 hat er was zu sagen. Angeblich sei EA "sehr enttäuscht" mit dem Abschneiden des Multiplayer-Shooters und "schaue sich alle Optionen" an. Dazu zählen angeblich Gedanken an eine Art Free-to-play-Modell.