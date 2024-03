Season 7 in Battlefield 2042 bringt von Fans gewünschte Karte und mehr

Battlefield 2042 startet nächste Woche in seine siebte Saison.

Turning Point beginnt am 19. März 2024 und bietet euch erweiterte Umgebungszerstörungen sowie Vorort-Gefechte zwischen allen Fraktionen.

Alle Neuerungen in Saison 7

Mit "Hafen" kommt eine neue Karte ins Spiel, die euch in die chilenische Atacama-Wüste führt. Hier kämpft ihr nicht nur um die Kontrolle der Region, sondern ebenso um die Eroberung eines wichtigen Wasserreservoirs.

"Die suburbane Kulisse von Hafen bietet einen Mix aus Infanterie- sowie Fahrzeugkämpfen und wurde von beliebten Karten aus der langen Geschichte von Battlefield inspiriert, darunter Arica Harbor (Bad Company 2), Angriff auf Karkand (Battlefield 2) und Amiens (Battlefield 1)", heißt es.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Was neue Ausrüstung anbelangt, bringt Saison 7 etwa das Sturmgewehr AK 5C "mit seiner hervorragenden Balance aus Feuerkraft und Präzision" mit. Was wiederum perfekt für Nahkämpfe ist. Die Maschinenpistole SCZ-3 stellt eine "verheerende Nahkampfoption" dar, erst recht mit einem nachgerüsteten Trommelmagazin, wodurch ihr nicht so oft nachladen müsst. Als neues, aber aus Battlefield bekanntes Gadget ist die Lenkrakete Predator SRAW am Start.

Das leichte MG DFR Strife und der Bomber XFAD-4 Draugr kommen mit einem späteren Update in Saison 7.

Im neuen Battle Pass gibt es weitere Waffen und ein Gadget, ebenso kosmetische Premium-Objekte. Zusätzlich kommt im Laufe der Saison mit "Stadion" eine weitere Karte ins Spiel, die als "reines Infanterie-Erlebnis" für die Modi Durchbruch, Eroberung, Rush, Team Deathmatch und Free For All beschrieben wird. Zuvor war Stadion ein Teil der Sanduhr-Karte, wurde aber überarbeitet und in eine eigenständige Map verwandelt.

Vom 21. bis 24. März 2024 könnt ihr letztlich noch an einer neuen kostenlosen Zugangsphase teilnehmen. Im Anschluss bekommt ihr Battlefield 2042 zum reduzierten Preis.