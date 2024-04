Für Battlefield 2042 hat die letzte Stunde geschlagen, während Motive Studios helfen soll

Electronic Arts bestätigt die letzte Saison für Battlefield 2042 und schickt die Entwickler von Motive Studios zur großen Shooter-IP.

Nach sieben Saisons geht es mit Battlefield 2042 zu Ende

Motive schließt sich also DICE, Criterion und Ripple Effect an, um an neuen Projekten zu Battlefield zu arbeiten. Hier soll das Team dabei helfen, "ein Battlefield-Universum mit vernetzten Multiplayer- und Einzelspieler-Erfahrungenaufzubauen".

Wo neue Spiele entstehen, geht es mit anderen langsam zu Ende. So auch mit Battlefield 2042. Die siebte Saison, Turning Point, ist demnach die letzte neue Inhaltsveröffentlichung für das Spiel. Jetzt ist offiziell Schluss mit den Saisons.

"Auch wenn wir es genossen haben und stolz darauf sind, diese Saisons mit zusätzlichen Inhalten für Battlefield 2042 zu erstellen, ist es nun notwendig, dass wir von der Gegenwart in die Zukunft blicken. Das bedeutet letztlich, dass Staffel 7 die letzte Staffel für Battlefield 2042 sein wird", heißt es in einem Statement von Byron Beede, General Manager von Battlefield.

"Nach dem Ende von Season 7 werden wir das Spiel weiterhin mit neuen Herausforderungen, Events, Modi und natürlich mit laufenden Wartungsarbeiten unterstützen, aber wir werden keine offiziellen Saisons mehr anbieten."

Das neue Battlefield-Team von Motive wird von Philippe Ducharme, dem Executive Producer des Dead Space Remakes und Creative Director Roman Campos-Oriola geleitet.