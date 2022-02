GRID Legends - Test: Kompetent auf der Strecke, aber die Story ist kein Kaufgrund

Wer meine Vorschau zu GRID Legends gelesen hat, weiß, dass ich Story-Modi in Sport- und Rennspielen nicht abgeneigt bin. Ich wünschte nur, sie würden sich so langsam mal ein Stück weiterentwickeln. GRID Legends ist ein weiteres gutes Beispiel dafür, was in diesen gut gemeinten Story-Modi noch falsch läuft.

Das Problem betrifft nicht den spielerischen Bereich, vielmehr geht es um die Glaubwürdigkeit der ganzen Angelegenheit. Und damit meine ich nicht, dass ihr euch mal wieder vom Nobody zum Star hocharbeitet. Es hat damit zu tun, wie das Spiel eure tatsächlichen Leistungen berücksichtigt - oder eben nicht. Das Wichtigste ist, dass ihr in den einzelnen Rennen und Events das gesetzte Ziel erreicht. Alles, was darüber hinaus geht, ist komplett irrelevant.

Eine Story ohne echte Konsequenzen

Ihr könnt also in jedem Event der Story absolute Bestleistungen erzielen und stets den ersten Platz holen, die Konkurrenz in Grund und Boden fahren: In den Zwischensequenzen findet das keinerlei Beachtung. Ab einem bestimmten Punkt habe ich mir in den Eliminator-Rennen gar nicht mehr die Mühe gemacht, bis zum Ende auf Platz eins zu fahren. Wenn ich mein gefordertes Ziel erreicht habe und dann eliminiert werde, reicht das ja aus und spart mir noch ein paar Minuten Zeit.

Was dem Story-Modus gut gelingt, ist, euren Rivalen und Rivalinnen mittels realer Schauspieler und Schauspielerinnen ein Gesicht zu geben - wenn auch nicht immer frei von einem gewissen Cringe-Faktor. Im Großen und Ganzen spielt und fühlt sich das ähnlich an wie Braking Point in F1 2021 (wo es noch animierte Charaktere waren). Die arrogante Art, auf die etwa euer Hauptrivale Nathan McKane dargestellt wird, sorgt jedenfalls dafür, dass ihr ihn am liebsten bei jeder Gelegenheit von der Strecke rammen würdet. Definitiv ein motivierender Faktor. Die im Vorfeld viel gelobte Technik dahinter, die der von The Mandalorian ähnelt, spielt jetzt nicht so eine enorme Rolle bei der Darstellung. Ich sah jedenfalls nichts unbedingt Revolutionäres bei den meist mit leichter Unschärfe dargestellten Hintergründen, was sich nicht auch mit einfachen Greenscreens hätte realisieren lassen.

Ein bisschen Show muss in GRID Legends auch sein.

Damit einher geht das Rivalen-System. Kratzt ihr ein paar mal zu häufig den Lack eines anderen Wagens ab, reizt ihr sie damit und sie werden zum Rivalen. Was sich wiederum auf ihre Fahrweise auswirkt, die aggressiver ausfällt. Nette Sache, zumal sie sich über mehrere Rennen zieht, bis sie sich wieder beruhigt haben. Vereinzelt fühlt es aber nicht ganz konsequent oder zu überempfindlich an. Wenn sie nach einem Unfall oder einem Dreher zurück auf die Strecke rollen und ihr kollidiert mit ihnen, weil ihr mehr nicht ausreichend Zeit zum Reagieren hattet, kann sie das zum Rivalen machen, obwohl es ja im Grunde nicht eure Schuld ist. Solche Sachen kommen vor, sind aber kein Beinbruch.

Abhängig davon, in welchem Tempo ihr vorgeht, erreicht ihr das Ende der Story in rund sieben Stunden. Große Schwierigkeiten habt ihr dabei im Normalfall nicht, wenngleich auch hier die Balance nicht perfekt ist. Bei F1 2021' Braking Point hatte ich bemängelt, dass es sich selbst auf normaler Stufe viel zu einfach anfühlt. Ähnliches trifft hier zu. Dem gegenüber wirken manche Events auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu hart. GRID Legends trifft nicht immer ganz die perfekte Balance. Das Gute ist, dass sich die Schwierigkeit zwischendrin immer regulieren lässt, ihr also nicht an eine Einstellung gebunden seid.