Mass Effect: Citadel: Ritas Schwester, Schells der Spieler, Signalortung

Citadel: Ritas Schwester

Begebt euch zum Club Flux, wo ihr vor der Bar mit Rita reden und sie auf ein Problem ansprechen könnt. Sie erzählt euch davon, dass ihre Schwester Jenna verdeckt für C-Sec in Choras Nest arbeitet und sie macht sich Sorgen um sie.

Möchtet ihr ihr helfen, begebt ihr euch daraufhin zu Choras Nest und redet an der Bar mit Jenna, was diese weniger glücklich macht. Auf dem Weg nach draußen rempelt euch dann ein Turianerr namens Chellick an, der euch sagt, ihr sollt ihn bei C-Sec treffen.

Bei C-Sec angekommen, redet ihr in Chellicks Büro mit ihm. Er zeigt sich wenig begeistert von eurem Vorgehen. Ihr könnt ihn nun davon überzeugen, Jenna von dem Auftrag abzuziehen oder nicht. In jedem Fall sollt ihr eine Mod-Lieferung für ihn beschaffen.

Dabei trefft ihr in den unteren Märkten auf den Kroganer Jax und seine Leibwächter. Ihr könnt die Lieferung annehmen oder versuchen ihn zu verhaften, was der Kroganer sich natürlich nicht gefallen lässt - ein Kampf folgt in dem Fall.

Anschließend könnt ihr wiederum die Lieferung zu Chellick bringen, kommt es hingegen zum Kampf, ist der Turianer nicht zufrieden, da dadurch seine Verbindung zum Netz der illegalen Händler verloren ging.

Citadel: Schells der Spieler Wenn ihr auf dem Weg zum Flux seid, solltet ihr eine Zwischensequenz sehen, in der der Salarianer Schells aus dem Club geworfen wird. Ihr könnt ihn ansprechen und erfahrt, dass er an einer Methode arbeitete, das Ergebnis der Glücksspielautomaten im Flux vorherzusagen. Lehnt ihr es ab, ihm zu helfen, passiert nichts weiter. Schells bleibt weiter an Ort und Stelle, bis ihr eure Meinung vielleicht doch noch ändert. Stimmt ihr zu, ihm zu helfen, erhaltet ihr sein Gerät und habt verschiedene Optionen. Zuerst einmal könnt ihr Quasar spielen, bis ihr fünf Siege erzielt habt. Anschließend könnt ihr es Schells übergeben und werdet dafür mit Credits und Erfahrung belohnt. Seid ihr zu gierig und spielt weiter, wird nach sieben Siegen der Besitzer Doran auf euch aufmerksam, nimmt euch dann die gewonnen Credits und das Gerät ab. Sprecht ihr nun mit Schells, erhaltet ihr keine Belohnung. Die dritte Option ist, dass ihr direkt Doran über den Manipulationsversuch informiert. Was übrigens auch dann noch möglich ist, wenn ihr fünf Siege erzielt habt. Für diese Methode erhaltet ihr die gleichen Erfahrungspunkte und Credits wie bei Option Nummer eins. Helft dem Salarianer beim Betrügen. Oder auch nicht.