Minecraft kommt am 2. November in den Xbox Game Pass für PC

Minecraft erhält im November Einzug in den Xbox Game Pass für PC. Dabei können Java- und Bedrock-Edition von Abonnenten kostenlos auf dem Computer gespielt werden. Auf der Konsole war es das Kult-Spiel bereits Teil des Game Pass.

Gestern wurde die frohe Kunde in einem 90-minütigem Minecraft-Livestream verbreitet und auch im Xbox-News-Blog geteilt. Den Titel könnt ihr dabei in zwei Versionen zocken. Neben der Java-Variante, die Mods und zahlreiche Multiplayer-Server unterstützt, steht euch auch die in C++ entwickelte Bedrock-Edition zur Auswahl. Diese supportet lediglich RTX und Xbox Crossplay.

In einem Bundle wird das eckige Spiel am 2. November 2021 in den Game Pass für PC entlassen. Dann können Game-Pass-Mitglieder gratis Blöcke abbauen und per Cross-Play auch mit ihren Freunden auf anderen Plattformen zocken. Und den neuen Launcher könnt ihr gleich mit ausprobieren.

Laut PCGamer kommt das Bundle für alle anderen Spieler - also die ohne Game Pass - erst nächstes Jahr.