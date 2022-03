Syberia: The World Before - das Gedicht unter den Adventure-Games

Eine Sache ist sofort wieder unbestreitbar: Benoît Sokal hat mit Syberia ein ganz besonderes Universum mit einem eigenen, bittersüßen Gefühl geschaffen, das wunderbar mit Sentimentalität, aber auch Überraschung spielt. Mit The World Before erscheint nun auch das letzte Werk, an dem der belgische Zeichner mitarbeiten konnte und somit eine Art virtueller Nachruf in Sepia. Dieser sieht vielleicht nicht aus, wie ein AAA-Game, füllt für mich aber eine kleine, poetische Lücke in meinem Adventure-Herzen, die andere Franchises einfach nicht stopfen können.

Syberia: The World Before - Inhalt:

Immer langsam mit den jungen Spielen! Wollte man es etwas hochtrabend erklären, könnte man das Syberia-Setting irgendwo zwischen Retro-Futurismus und magischem Realismus einordnen. Wem das zu dick aufgetragen ist, dem kann ich stattdessen sagen: Die Geschichte spielt in einer fiktiven, alternativen Realität in der Retro-Automaten eine besondere Rolle einnehmen. In The World Before werden sogar zwei Handlungsstränge beleuchtet, einer zu Beginn der 2000er, der andere aus den späten 30er-Jahren. Neben der Geschichte von Kate Walker geht es in Syberia 4 auch um die Musikerin Dana Roze im Jahr 1937. Auch in Teil vier dreht sich alles wieder um die Ex-Anwältin Kate Walker, deren Story in Teil drei aus Sicht einiger vielleicht ein bisschen von den rostigen sibirischen Eisenbahnschienen gerollt und entgleist ist. Jetzt ist sie allerdings zurück, um ein paar Sünden wieder gutzumachen. Aus der Kälte eines sibirischen Gefangenenlagers bricht sie noch einmal zu einem überraschend langsam erzählten Abenteuer in stimmungsvollen Bildern auf. Das ist eine der großen Besonderheiten von Syberia: Das Erzähltempo läuft im Gegensatz zu den rasanten Actiontiteln und FPS-Monstern, die man heute gewöhnt ist, verwirrend ruhig und das muss nichts Schlechtes sein. Okay, nicht jeder Dialog und jede Wendung zu Beginn des Spiels ist ein Treffer - klar, Kate sieht ein paar Minuten lang ein altes Gemälde, das ihr ähnlich sieht und ist gleich komplett heiß darauf? That escalated quickly. Aber die tollen Ideen und die liebevolle Vertonung reichen aus, um einen trotzdem rasant hineinzuziehen. Der fiktive Ort Vaghen mit den altbekannten, goldenen Automaten ist einer der Schauplätze von Syberia: The World Before. Mit der poetischen Erzählweise ist Syberia jedenfalls selbst unter den Story-Adventures ein kleiner Außenseiter, das macht aber den besonderen Charme aus. Selbst ich ungeduldiger Zappelphilipp empfand die Syberia-Spiele immer als extrem willkommene Abweichung von der Norm. Okay, ich gebe es zu, immer hat es bei mir mit der andächtigen Stimmung nicht hingehauen, aber ich habe es versucht! Manchmal war es für mich dann ein wenig wie Meditationsversuche nach vier Gläsern Wodka-Energy und eine hyperaktive Klickorgie auf unüberspringbare Cutscenes, aber es war schön, sich mal ein wenig zur Ruhe zu zwingen. Wenn man etwas zum zweiten oder dritten Mal anklickt - aus Versehen - wäre es dann aber doch nett, die ausgelutschte Sequenz endlich überspringen zu können.