The Last of Us: Nick Offerman spielt Bill in der TV-Serie

Nick Offerman wird in der HBO-Serie zu The Last of Us Bill spielen. Offerman ersetzt somit Con O'Neill, der ursprünglich für die Rolle vorgesehen war, jedoch aufgrund eines Terminkonflikts aus dem Projekt aussteigen musste.

Ein neuer Bill musste her

In seiner Karriere hat Offerman bereits in Serien und Filmen wie Brooklyn Nine-Nine, Fargo, King of Queens, Monk und weiteren TV-Größen mitgespielt. Laut Murray Bartlett, der Frank verkörpert, seien viele seiner Szenen zusammen mit Offerman gedreht worden. "Eine Menge meiner Szenen sind mit Nick Offerman. Mit ihm zu spielen war großartig", sagte Bartlett.

Die beiden seien "zwei Überlebenskünstler, die nach einer Pandemie allein in ihrer eigenen, isolierten Stadt leben".

Chernobyl-Schöpfer Craig Mazin, der die Serie zusammen mit Neil Druckman von Naughty Dog produziert, erweckt Joel und Ellie mit den "Game of Thrones"-Stars Pedro Pascal und Bella Ramsey zum Leben. Nico Parker spielt Joels Tochter Sarah, während Garbeil Luna seinen Bruder Thommy verkörpert.

Die Produktion der TV-Serie soll Mitte 2022 abgeschlossen sein und die Geschehnisse aus dem ersten Game wiedergeben. Aber nicht eins zu eins, sondern an das neue Medium angepasst.