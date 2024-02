So sollte sich The Last of Us 2 ursprünglich von Bloodborne inspirieren lassen.

In einer frühen Phase der Entwicklung sollte sich The Last of Us 2 von From Softwares Bloodborne inspirieren lassen.

Dieses interessante Detail verrät die neue Dokumentation Grounded 2: Making The Last of Us Part II.

Möglichst viele Unterschiede

Die anfängliche Absicht bestand demnach darin, dass sich die Fortsetzung "so unterschiedlich wie nur möglich" im Vergleich zum ersten Teil anfühlen sollte.

"In den ersten vier oder fünf Monaten war das Spiel eigentlich eine Art offene Welt, inspiriert von Bloodborne", erzählt Co-Game-Director Anthony Newman. "Es war rein auf den Nahkampf fokussiert."

"Es ging nicht nur um den Nahkampf, sondern auch um die Struktur des Layouts", ergänzt Lead Game Designer Emilia Schatz.

"Bloodborne hatte viele offene Räume, die immer größer wurden, je mehr man erkundete. Ich mag es wirklich sehr, wenn man das Gefühl hat, die Welt zu beherrschen. Es wird fast zu einem Charakter des Spiels selbst. Das war also auch etwas, das wir in Betracht gezogen haben."

Mit der Zeit kam man jedoch zu dem Schluss, dass diese Struktur nicht zur Story des Spiels passt.

"Wir haben damit begonnen, es so unterschiedlich wie möglich zum ersten Spiel zu machen und es dann irgendwie wieder runterzuschrauben", erzählt sie. "Die offene Welt hat nicht zu der Geschichte gepasst, die wir erzählen wollten."