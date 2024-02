Wird The Last of Us Part 3 Realität? Neil Druckmann macht Fans Hoffnung.

Naughty Dogs Neil Druckmann hat bestätigt, dass er ein Konzept für ein drittes The Last of Us hat.

Bis er an diesem Punkt angelangt ist, sind Jahre vergangen, verrät er in der neuen Dokumentation Grounded 2: Making The Last of Us Part II.

Eine aufregende Idee

Jahrelang habe er sich demnach Gedanken über einen möglichen dritten Teil gemacht, jedoch ohne Ergebnis. Bis jetzt.

"Ich habe noch keine Geschichte, aber ich habe dieses Konzept", sagt er.

"Das ist für mich so aufregend wie 1, so aufregend wie 2, es ist eine eigene Sache, hat aber diesen roten Faden, der alle drei verbindet. Es fühlt sich also so an, als gäbe es wahrscheinlich noch ein weiteres Kapitel in dieser Geschichte."

The Last of Us: Part 1 erschien ursprünglich im Jahr 2013 zum Ende des Lebenszyklus der PlayStation 3. 2020 folgte dann die Fortsetzung zum Ende des Lebenszyklus der PlayStation 4. Jüngst wurde ein Remaster The Last of Us: Part 2 für die PlayStation 5 veröffentlicht.

In der gleichen Dokumentation sprach Naughty Dog auch darüber, dass sich The Last of Us 2 zu Beginn der Entwicklung von Bloodborne inspirieren ließ.