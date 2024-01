Ist sie die perfekte Dina? The Last of Us castet Isabela Merced für die Serie

In der zweiten Staffel der Serie zu The Last of Us wird Isabela Merced in die Rolle von Dina schlüpfen. Naughty Dog findet die Schauspielerin schon jetzt perfekt für den Charakter.

Dinas Darstellerin steht fest

Dina ist ein Freigeist, "dessen Hingabe zu Ellie durch die Brutalität der Welt, in der sie leben, auf die Probe gestellt wird". Sie ist warmherzig, brillant, wild, witzig, moralisch, gefährlich und sofort liebenswert", sagen Co-Schöpfer und ausführenden Produzenten der Serie, Craig Mazin und Neil Druckmann in einem Statement.

"Man kann ewig nach einem Schauspieler suchen, der all diese Dinge mühelos verkörpert, oder man kann Isabela Merced sofort finden. Wir könnten nicht stolzer sein, sie in unserer Familie zu haben."

Hier seht ihr die Schauspielerin:

We can't wait to see Isabela Merced's portrayal of Dina in @TheLastOfUsHBO Season 2! ❤️ https://t.co/Iqz10g0urU — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 11, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mehr zu The Last of Us:

The Last of Us: Auch Jesse ist besetzt und das von diesem grandiosen Beef-Star

The Last of Us besetzt Abby: Darstellerin aus Beautiful Boy kommt in die zweite Staffel

The Last of Us Season 2: Schlechte Nachrichten für Fans der Serie

In der Videospielbranche hat Merced bereits eine Erfahrung als Stimme von Ava aus Kingdom Hearts χ Back Cover sammeln können. Ansonsten könntet ihr sie aus Transformers: The Last Knight oder Nickelodeons 100 Things to Do Before High School.

Neben Bella Ramsey als Ellie, Pedro Pascal als Joel, Kaitlyn Dever als Abby und Young Mazino als Jesse ist nun also auch Isabela Merced als Dina zur festen Besetzung für die zweite Staffel, die voraussichtlich 2025 erscheinen wird.