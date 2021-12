Zu Dark Souls kommt ein düsteres Tabletop-Rollenspiel von Steamforged Games

Was passt noch besser für richtige Fantasy-Geeks als ein Videospiel? Genau! Ein Tabletop-Pen-and-Paper! So eines erweckt bald die düstere Welt eines der knackigsten und beliebtesten ARPGs der vergangenen Jahrzehnte zum Leben: Dark Souls. Verantwortlich für das Dark-Fantasy-Projekt ist Steamforged Games, dieselbe Firma, die schon das Brettspiel zum berühmten Souls-like entwickelt hat.

Stand up - Fight - Die - Repeat, so könnte man das grundlegende Spielprinzip von Dark Souls zusammenfassen, das dieses Jahr in unserer großen Jubiläums-Woche sein Zehnjähriges feiern durfte. Dazu ist ein neues Tabletop-Spiel in Planung und wenn es den Geist des Souls-likes richtig einfangen will, dann wird das alles andere als nett und kuschelig.

Roll your dice beside the bonfire and link the flame ?

Dark Souls: The Roleplaying Game is coming. If you, too, would like to learn what lies in the heart of Lothric, add your name to the ranks of the Unkindled! https://t.co/H5cJHLEaWl pic.twitter.com/vYdY9hyCEh — Steamforged Games (@SteamforgedLtd) December 22, 2021

Schon beim riesigen Brettspiel zu Dark Souls mit jeder Menge Material war jede Spielrunde eine echte Herausforderung, wie sich das für das Franchise gehört. Auch konnte "Dark Souls - The Boardgame" die Welt von Lordran richtig stimmungsvoll auf dem Wohnzimmertisch in Szene setzen - man kann also auch hohe Erwartungen in das Tabletop-Spiel setzen.

Neben Erfahrung mit der Dark-Souls-Welt hat Steamforged Games nämlich auch schon mit Pen-and-Paper-Spielen gearbeitet: Ihre Epic Encounters Series basiert auf Grundregeln von Dungeons and Dragons - ob sich die Firma da auch für Dark Souls Anleihen holen wird?

Ein offizielles Release-Datum für das Tabletop-Pen-and-Paper gibt es außer "coming soon" aber noch nicht - da brauchen wir wohl noch etwas Geduld. Aber die haben Dark-Souls-Zocker ja sicher so oder so.