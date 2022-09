Assassin's Creed: Codename Jade für Smartphones lässt euch China erkunden

Ubisoft hat bei seinem Assassin's Creed Showcase ein brandneues Mobile-Game zur Reihe angekündigt.

Es hört aktuell noch auf den Namen "Codename Jade" und soll "bald" erscheinen.

Was erwartet uns in Codename Jade?

Das neue Mobile-Spiel bietet nach Angaben von Ubisoft die gleichen Features, die ihr auch in einem normalen Assassin's Creed erwarten würdet.

Soll heißen: Ihr habt das bekannte Gameplay in einer Open-World-Umgebung, in diesem Fall ist das China. Und ja, ihr könnt auch die Chinesische Mauer via Parkour erklimmen.

Erstmals in der Reihe habt ihr die Möglichkeit, einen komplett eigenen Charakter als Protagonisten zu erstellen. Und natürlich ist die Steuerung für eine Touch-Bedienung optimiert.

Viele weitere Informationen zu Codename Jade liegen aktuell noch nicht vor.

Abseits dessen bestätigte Ubisoft aber, dass man noch ein einem weiteren Mobile-Game zu Assassin's Creed für Netflix arbeitet. Details zu diesem gibt es noch nicht.

Alle Neuigkeiten zum Assassin's Creed Showcase: