Assassin's Creed Mirage: Ausrüstungstruhe beim Winterpalast öffnen - So kommt ihr an sie ran!

Es gibt in Assassin's Creed Mirage eine ganze Reihe von versteckten Ausrüstungstruhen, die ihr finden könnt. Manche davon sind einfacher zu knacken, bei anderen müsst ihr schon etwas überlegen, was ihr tun müsst.

Eine davon befindet sich beim Winterpalast ganz im Norden der Map. Wie ihr an diese Truhe in Assassin's Creed Mirage herankommt, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Assassin's Creed Mirage: Ausrüstungstruhe beim Winterpalast Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie komme ich zur Ausrüstungstruhe beim Winterpalast in AC Mirage?

Eine der vielen Ausrüstungstruhen in Assassin's Creed Mirage verbirgt sich unmittelbar oberhalb des Winterpalastes im Norden der Map in einem Turm, der noch zu besagtem Palast gehört.

Das Problem an der Sache ist, dass erst einmal kein Weg ins Innere führt. Der Eingang unten ist durch ein unbeweglich, aber zerstörbares Hindernis blockiert. Dafür benötigt ihr explosive Krüge, die sich im inneren des Turms befinden.

In diesem Turm befindet sich die Truhe.

Von oben, von unten, von den Seiten aus führt erst einmal kein Weg in deren Nähe. Aber keine Sorge, in deren Nähe müsst ihr auch nicht.

Auf der Mauer hängt oben ein Zettel an der Wand des Turmes. Links davon seht ihr etwas Grünzeug vor einem Gitter. Springt nun nach unten auf den Boden und dreht euch so, dass ihr dieses Gitter mit dem Grünzeug im Auge habt.

Aktiviert euer Adlerauge und ihr seht die Halterung, mit der eine Palette mit explosiven Krügen gehalten wird. Von hier unten aus könnt ihr diese Halterung mit einem gezielten Messerwurf (siehe Bild) zerstören, woraufhin die Krüge nach unten fallen, explodieren und das Hindernis aus dem Weg räumen.

Dann müsst ihr nur noch in den Turm laufen, die Truhe öffnen und schon erhaltet ihr den Verbesserungsplan: Dolch der Verborgenen.

Werft von hier aus auf die Halterung.

Zurück zum Assassin's Creed Mirage: Ausrüstungstruhe beim Winterpalast Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Assassin's Creed Mirage:

Assassin's Creed Mirage: Tipps, Tricks und Lösungen