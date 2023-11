Assassin's Creed Mirage: Den Mäusebildern folgen - So kommt ihr zum Ziel

Im Laufe der Mission "Der Fuchs und der Jäger" kommt ihr in Assassin's Creed Mirage an einen Punkt, an dem ihr die folgende Aufgabe erhaltet: Folge den Mäusebildern.

Hier müsst ihr im wahrsten Sinne des Wortes nach Mäusebildern Ausschau halten und so den Weg zu eurem nächsten Ziel finden. Wir zeigen euch nachfolgend im Guide, wie ihr in Assassin's Creed Mirage dieses Ziel findet.

Assassin's Creed Mirage: Mäusebilder Inhalt:

Wie komme ich bei den Mäusebildern in AC Mirage weiter?

Ab dem Punkt, an dem ihr die Aufgabe erhaltet, den Mäusebildern zu folgen, könnt ihr mit dem Steuerkreuz euer Adlerauge aktivieren und seht dann an den Wänden Zeichnungen in Form von Mäusen.

Das sind die Mäusebilder, denen ihr folgen sollt.

Das Spiel will, dass ihr diesen Markierungen folgt. Allerdings führt es euch je nach Abzweigungen ins Nichts, denn manche Pfade mit Mäusebildern laufen ins Leere.

Ihr müsst euch allerdings nicht Schritt für Schritt an den Mäusebildern entlanghangeln. Ihr könnt auch direkt zu eurem Ziel laufen. Das befindet sich hier:

Ihr könnt auch direkt hierhin zum Zielort laufen.

Begebt euch in der Runden Stadt südlich der Postverwaltung zum markierten Punkt. Dort gelangt ihr zu einem Fenster, mit dem ihr interagiert.

Diese Interaktion löst eine Zwischensequenz aus, nach der die Aufgabe auch schon abgeschlossen ist.

Interagiert am Ziel mit dem Fenster.

