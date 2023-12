Assassin's Creed Mirage: Dieser harte Modus erscheint doch erst nächstes Jahr

Assassin's Creed Mirage erhält diese Woche im Rahmen eines Updates New Game Plus. Ein besonders schwerer Modus verzögert sich jedoch und kommt erst nächstes Jahr ins Spiel. Dabei handelt es sich um den Permadeath-Modus.

Auf den permanenten Tod müsst ihr noch warten

Es gibt also diese Woche neue Inhalte für Assassin's Creed Mirage. Dieses Mal dürft ihr euch über New Game Plus freuen. "Taucht zurück in Basims Reise mit eurem aktuellen Fortschritt und neuen Belohnungen", sagt Ubisoft über dieses neue Feature.

"Das Team arbeitet immer noch am Permadeath-Modus, der voraussichtlich in einem Update Anfang 2024 erscheinen wird", fügt der Entwickler laut VGC hinzu. Leider ist dieser harte Modus, der auf jeder Schwierigkeitsstufe verfügbar sein soll, kein Teil des Dezember-Updates mehr.

Am 5. Oktober 2023 erschien Assassin's Creed Mirage für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series. Für das Franchise war Mirage laut Ubisoft der bisher größte Launch.