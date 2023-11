Welches Assassin's Creed ist das beste?

Seit dem allerersten Teil im Jahr 2007 haben wir viele Assassin's-Creed-Spiele gesehen. Eine Goldgrube für Publisher Ubisoft, wenngleich die Spiele nicht immer frei von Kritik sind. Zuletzt erschien Assassin's Creed Mirage und kehrte nicht nur mehr zu den Stealth-Wurzeln der Serie zurück, sondern war auch deutlich kürzer als die Serienteile der vergangenen Jahre.

Eine willkommene Abwechslung und schöne Orientierung an der Vergangenheit? Oder mögt ihr es doch lieber groß und ausufernd, wie etwa in Valhalla? Mir hat Mirage jedenfalls recht gut gefallen, wenngleich ich nicht sagen würde, dass es mein Lieblingsteil ist. Mit Sicherheit hat aber jeder über die Jahre hinweg seinen ganz eigenen Favoriten für sich gefunden. Und in Zukunft geht es munter weiter, denn natürlich gibt Ubisoft sein größtes Zugpferd nicht einfach so auf.

Nun, nachdem Mirage vor mehr als einem Monat erschienen ist, ziehen wir aber erst einmal ein kleines Zwischenfazit. Hat sich der neueste Teil zu eurem Lieblings-AC entwickelt? Oder haltet ihr doch einen der älteren Titel für das beste Assassin's Creed? Nachfolgend könnt ihr abstimmen und gerne auch kommentieren, was für eure Wahl ausschlaggebend war.

