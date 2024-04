Assassin's Creed Mirage: Director hat noch mehr Ideen für Basims Geschichte!

Der Creative Director von Assassin's Creed Mirage hat weitere Ideen dafür, wie die Geschichte von Protagonist Basim weitergehen könnte.

Stéphane Boudon lässt damit die Tür zu einer Rückkehr in Zukunft offen, betont zugleich jedoch, dass es keine DLC-Pläne für Mirage gibt.

Wie geht es weiter?

"Wir sind begeistert von der Resonanz auf Mirage", schreibt er. "Mirage wurde als eigenständiges Erlebnis ohne DLC-Plan entwickelt."

"Wir haben aber sicherlich Ideen, wie wir die Geschichte von Basim erweitern könnten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sind für Mirage keine Inhalte nach dem Launch geplant."

Gleichermaßen seien keine größeren Updates mehr für Assassin's Creed geplant, betont Boudon: "Wir haben keine Pläne für ein neues großes Update, aber wir werden das Spiel weiter beobachten und auf das Feedback der Spieler hören."

Würde er denn gerne an einem weiteren Spiel mit Basim arbeiten? "Die Coming-of-Age-Geschichte von Basim zu erzählen, hat uns sehr viel Spaß gemacht, also haben wir natürlich noch viel über Basim zu erzählen. Andererseits ist es eine schwierige Aufgabe, ein Spiel mit so vielen Einschränkungen zu entwickeln, und als Team würden wir auch gerne neue Horizonte erkunden und mehr kreative Freiheit haben."

Assassin's Creed Mirage wurde im Oktober 2023 für PC, Xbox und PlayStation veröffentlicht.