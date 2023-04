Asus macht dem Steam Deck Konkurrenz - Angekündigter Handheld-PC war kein Aprilscherz

Ein neues Produkt kündigt man besser nicht am 1. April an. Sonst könnten es die potenziellen Kunden ja für einen Aprilscherz halten. Asus war das offenbar egal und zeigte einen Handehld-PC. Für alle Skeptiker hat Asus am 3. April nochmal eine kleine Ankündigung des ROG Ally in den sozialen Medien gepostet.

Den ROG Ally gibt es wirklich und er sieht wirklich nicht schlecht aus

Mit den Worten "Er ist echt! Bleibt dran für mehr" teilte Asus das Bild des ROG Ally, einem waschechten Steam Deck Konkurrenten. Auf dem Bild selbst steht es noch ein weiteres Mal: "Dies ist kein Aprilscherz." Und auch als ein Nutzer noch einmal fragte, ob dies ein Aprilscherz war, antwortete GOG Global mit einem klaren "Nein". Sogar bei Best Buy ist das schicke, weiße Gerät bereits gelistet.

It’s real!

Stay tuned for more 👀

Want to know when pre-orders start?

👉https://t.co/ljc2GNN0UU#ROG #ROGALLY #PlayALLYourGames pic.twitter.com/IG6vDtgTag — ROG Global (@ASUS_ROG) April 3, 2023 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Für eine richtige und offizielle Ankündigung fehlen noch einige Daten. Es gibt noch keinerlei Infos zum Preis oder der verbauten Hardware des ROG Ally. Aber einen ersten offiziellen Trailer gibt es bereits:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Der ROG Ally soll mit Windows laufen und besonders leise sein. Außerdem soll es Spiele verschiedener Plattformen und Bibliotheken, wie dem Xbox Game Pass, abspielen und sogar auf größere Bildschirme streamen können. Auch AAA-Titel sollen kein Problem für den Handheld-PC sein.

Ein Konkurrent kann auch etwas Gutes für das Steam Deck sein

"Wir bei ROG verschieben immer die Grenzen des Gamings und streben ständig nach besserer Leistung in kleineren Geräten", schreibt Asus in der Videobeschreibung. "Von konvertierbaren Laptops, Tablets bis hin zu Controllern und sogar intelligenten Linsen hat uns noch nie etwas davon abgehalten, weiter und härter zu gehen."

"Jetzt bündeln wir all unser Know-how in einem einzigen Gerät: Wir präsentieren ROG ALLY, ROGs ersten Handheld-Gaming-PC!"

Es sieht also alles danach aus, als würde Valves Steam Deck nun endlich seinen ersten richtigen Konkurrenten bekommen. Für Gabe Newell sollte das aber kein Problem darstellen. In einem IGN-Interview vom Sommer 2021 sagte er, dass er sich sogar Konkurrenz wünsche. Ein größerer Markt sei immerhin stabiler als ein kurzfristiger Hype, so seine Sicht der Dinge.